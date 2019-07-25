"Можно феерично сдуться": Хацкевич рассказал, как будет решаться вопрос с его возможной отставкой

Главный тренер киевского "Динамо" заявил, что решение о его судьбе будет приниматься Игорем Суркисом ситуативно

Игорь Суркис и Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич пролил свет на то, как в его новом контракте с "Динамо" регулируется вопрос возможной отставки. На вопрос, прописаны ли в новом соглашении требования по выполнению конкретных задач, невыполнение которых приведет к расторжению контракта, Хацкевич ответил: "Ничего такого в контракте не прописано. Все зависит от результата, и решение в любом случае принимает президент клуба. Ситуативно".

"Текущая задача? Выход в группу Лиги чемпионов, конечно, – добавил Хацкевич. - Мы два года играли в Лиге Европы. Как говорится, уже пора и честь знать. Лига чемпионов - это совершенно другой имидж, другой интерес, другой рынок, цена самого турнира другая. Здесь не только престиж, но и бюджет нашего клуба - уровень материальной заинтересованности футболистов".

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При этом, говоря о кадровой политике "Динамо", Александр Хацкевич отметил: "Давайте откровенно: два года было доверие к молодым футболистам, и это доверие никуда не делось! Но нужно уже давать результат, а его дают опытные футболисты. Это тот же Саша Караваев, он достаточно квалифицированный футболист. Но и Шапаренко, Шепелев, Цитаишвили, Попов, Миколенко, Цыганков, Русин - все они молодые футболисты. Все уже забыли, что им всего 21-22 года. И всегда важен баланс между опытными и молодыми футболистами. Когда на поле пять-шесть человек одного возраста, можно провести одну игру феерично, а потом феерично сдуться".

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Как мы писали ранее, названа причина травмы ключевого форварда киевского "Динамо". По словам главного тренера "бело-синих" Александра Хацкевича, испанец Фран Соль травмировался на ровном месте: "10 июля у нас был выходной день, но Фран решил поработать в тренажерном зале. И перестарался... Обидно". 28 июля в матче за Суперкубок Украины Соль, как и Виктор Цыганков, не сыграет.

Также сообщалось, что "Динамо" по просьбе "Брюгге" перенесло время начала матча Лиги чемпионов. Ответный поединок состоится 13 августа на НСК "Олимпийский", а стартовый свисток главный арбитр даст не в 19:30, как сообщалось ранее, а на час позже.

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