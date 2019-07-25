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"Поработал в выходной": названа причина травмы ключевого форварда киевского "Динамо"

25 июля, 17:46

По словам главного тренера "бело-синих" Александра Хацкевича, испанец травмировался на ровном месте

Фран Соль
Фран Соль. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич назвал причину травмы основного форварда команды Франа Соля, из-за которой испанец пропустил остаток австрийского сбора киевлян и не сыграет в матче за Суперкубок Украины с "Шахтером", который состоится в воскресенье, 28 июля. Напомним, онлайн Суперкубка "Шахтер" – "Динамо" с видеоповторами голов будет доступен в трансляции на нашем сайте.

"Что касается характера повреждения Соля, то он получил его на ровном месте, – рассказал Александр Хацкевич. – 10 июля у нас был выходной день, но Фран решил поработать в тренажерном зале. И перестарался... Обидно. Его желанию, с которым он работает на тренировкам, можно только позавидовать! Парень выкладывается на все сто. И тут такое его отношение к работе сыграло с ним злую шутку".

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"Так или иначе, Соль также получил мышечную травму. Причем, даже немного более серьезную, чем похожая травма Цыганкова, – уточнил Александр Хацкевич. - Но на этой неделе Фран, скорее всего, тоже вернется к тренировкам в группе. Разумеется, как и в случае с Цыганковым, речь об участии этого футболиста в матче за Суперкубок Украины не идет. Реабилитацию футболистов после травм мы форсировать не станем. Тем более, когда есть все шансы, чтобы и Цыганков, и Соль вернулись в строй к стартовым турам чемпионата Украины и матчам с "Брюгге" в квалификации Лиги чемпионов".

Стало известно, на каком канале покажут Суперкубок "Шахтер" – "Динамо"

Напомним, что "Шахтер" и "Динамо" рассудит любитель красных карточек и пенальти из Днепра. Арбитром игры за первый трофей сезона в Одессе назначен Виталий Романов. Кстати, на матче за Суперкубок будет использована VAR.

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Тег травма, Динамо Киев, Александр Хацкевич, Фран Соль

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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