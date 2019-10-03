"Мы аутсайдеры, даже если не хотим этого": тренер "Лугано" оценил матч с "Динамо"

Фабио Челестини / Фото: fclugano.com

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Главный тренер "Лугано" Фабио Челестини поделился мнением о предстоящем матче второго тура Лиги Европы против киевского "Динамо". Мы проведем онлайн матча "Лугано" – "Динамо" с яркими фото и видео голов.

"Настрой на "Динамо" такой же, как был на "Копенгаген". Только надеемся, что в этот раз результат будет позитивным. Сейчас мы в Лиге Европы, хочу сказать, что мы сделали что-то хорошее с игроками, и я персонально. Это то, к чему я стремился, теперь нам нужен результат", – отметил наставник.

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"Перед матчем с "Динамо" все футболисты готовы, хотя некоторые не на 100%. На матч С "Динамо" у меня есть альтернативные варианты по игрокам. Мы были в четвертой корзине при жеребьевке. Даже если мы не хотим, мы – аутсайдеры. У нас самый маленький опыт в еврокубках среди команд нашей группы", – цитирует Челестини официальный сайт клуба.

Добавим, что первая команда "Динамо" перед матчем Лиги Европы со швейцарцами улетело в Германию. Тренер киевлян Михайличенко на игру с "Лугано" взял 21 футболиста, включая Попова и Цитаишвили.

Напомним, вчера "Шахтер" вырвал ничью в матче Юношеской Лиги чемпионов с "Аталантой". "Горняки" открыли счет благодаря классному голу с розыгрышем пенальти, но в итоге оказались в роли догоняющих.

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