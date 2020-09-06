"Мы рядом, Никитос": футболисты "Динамо" поддержали партнера после тяжелой травмы

Никита Бурда заработал разрыв ахилла в спарринге с "Колосом" и выбыл из строя на шесть месяцев

Одноклубники поддержали защитника "Динамо" Никиту Бурду, получившего тяжелую травму в субботнем спарринге с "Колосом". Напомним, после повреждения 25-летний центрбек не смог встать на ноги, его вынесли с поля партнеры по команде. А после возвращения в Киев из Ковалевки врач "Динамо" Андрей Шморгун сообщил диагноз: у Бурды – разрыв ахиллова сухожилия. Ему потребуется операция и полгода на восстановление.

"Будь сильным, Никитос! Мы всегда рядом", – написал в Instagram капитан "Динамо" Сергей Сидорчук

"Спасибо большое, кеп. Семья и команда рядом. Это главное", – ответил под постом Сидорчука Бурда

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"Братка, держись. Все будет хорошо. Такие испытания даются тем людям, которые могут их пройти", – таким образом, в свою очередь, поддержал Никиту Бурду форвард "Динамо" Артем Беседин, который и сам не может играть до конца года из-за допинговой дисквалификации

"Бесик, спасибо за поддержку. Пройдем и это испытание", – отреагировал Бурда

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Отметим, что в нынешнем составе "Динамо" Никита Бурда наиболее подвержен повреждениям. Ровно год назад защитник получил травму колена в матче чемпионата Украины против "Ворсклы", после чего перенес операцию в клинике Барселоны и прошел длительный период реабилитации, вернувшись в строй в марте.

Никита Бурда / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Однако вскоре Бурда снова угодил в лазарет. Как сообщали тогда в "Динамо", у Никиты было воспаление коленного сустава. А стоило игроку восстановиться, как он получил повреждение в июльском поединке с "Зарей". И вот – очередная травма Бурды.

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