Увезли на носилках скорой помощи: защитник "Динамо" снова сломался

Во время субботнего спарринга в селе Ковалевка, в котором "Динамо" обыграло "Колос" 1:0, получил тяжелую травму защитник киевлян Никита Бурда. 25-летний центрбек не смог самостоятельно покинуть поле – его на руках вынесли партнеры. А со скамейки запасных его увезли на носилках скорой помощи, сообщает Dynamomania. Вместо Никиты в игру вступил Артем Шабанов.
Как сообщает канал "Шах и Шах", Бурда травмировал ахилл. Восстановление от такого повреждения может занять до полугода. Таким образом Никита вернется в игру не ранее следующей весны.
Отметим, что в нынешнем составе "Динамо" Никита Бурда наиболее подвержен повреждениям. Ровно год назад защитник получил травму колена в матче чемпионата Украины против "Ворсклы", после чего перенес операцию в клинике Барселоны и прошел длительный период реабилитации, вернувшись в строй в марте.
Однако вскоре снова угодил в лазарет. Как сообщали тогда в "Динамо", у Никиты было воспаление коленного сустава. А стоило игроку восстановиться, как он получил повреждение в июльском поединке с "Зарей". И вот – очередная травма Бурды.
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