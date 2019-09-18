"Мы заслужили такое отношение": Михайличенко готов к пустым трибунам в матче "Динамо" – "Мальме"

В четверг на НСК "Олимпийский" киевляне стартуют в групповом раунде второго по значимости еврокубка

Алексей Михайличенко и Вадим Евтушенко / Фото: Facebook

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В четверг, 19 сентября, матчем на НСК "Олимпийский" с шведским "Мальме" "Динамо" стартует в групповом турнире Лиги Европы. По состоянию на вечер вчерашнего дня, было продано всего 11 тысяч билетов. Однако главного тренера киевлян Алексея Михайличенко перспектива пустых трибун не удивляет.

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"Мы сами заслужили такое отношение, – заявил на пресс-конференции накануне матча с "Мальме" Алексей Михайличенко. – Пенять нам не на что. Только игрой и результатом мы может вернуть болельщиков на стадион. Придет один человек – значит, ради него и будем играть!"

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Как мы писали ранее, под руководством Михайличенко "Динамо" выдало худший старт в чемпионате Украины за всю историю. После шести сыгранных матчей в Премьер-лиге у киевского клуба – лишь 8 набранных очков и шестое место в таблице.

При этом близкий к Игорю Суркису комментатор отверг вероятность приглашения в "Динамо" Олега Кононова. "Нет ни единого шанса, чтобы Кононов возглавил киевское "Динамо". Скорее это сделает Газзаев. Сын", – с иронией написал в соцсети Алексей Андронов.

В последний раз "Динамо" побеждало еще в начале августа

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