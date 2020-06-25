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МЮ уничтожил соперника как в чемпионские годы: заклятье португальца, хет-трик Марсьяля и первые пять замен

25 июня, 09:11

Елена Павлова Елена Павлова

Двумя передачами отметился Маркус Рашфорд

"Манчестер Юнайтед" наконец-то показал ту игру, которую от него ждут болельщики. После ничьей с "Тоттенхэмом" 1:1 в прошлом туре манкуниацы не могли потерять очки с "Шеффилд Юнайтед", если всерьез хотят закончить этот чемпионат в четверке и выступать в Лиге чемпионов. И "Дьяволы" легко разобрались с соперником – 3:0, хотя счет мог быть еще крупнее. А Антони Марсьяль, которого призывали продавать, был просто великолепен.

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Перед началом матча на "Олд Траффорд" команды почтили минутой молчания память бывшего игрока МЮ Тони Данна, который умер 8 июня в возрасте 78 лет. Левый защитник был среди тех игроков, которые впервые взяли Кубок европейских чемпионов в 1968 году, и отыграл за клуб 535 матчей в период с 1960 по 1973 год.

Первую голевую атаку на седьмой минуте встречи запустил Аарон Уан-Биссака, когда вбросил мяч из-за правой бровки, Маркус Рашфорд догнал мяч уже практически у лицевой линии в штрафной соперника и прострелил в центр на Марсьяля, который только подставил ногу – 1:0. Энтони забил в третьем матче АПЛ подряд. Пять минут спустя уже француз мог стать ассистентом, но Рашфорд не попал как следует по мячу в борьбе с защитником.

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На 21-й минуте Магуайр забил второй мяч МЮ, однако рефери Энтони Тейлор не засчитал гол, так как капитан "красных" нарушил правила в борьбе с Филом Ягелкой. Но практически в раздевалку Марсьяль на 44 минуте удвоил преимущество хозяев, а после перерыва сделал первый хет-трик в футболке "Дьяволов": на 74-й минуте получив пас на ход от Рашфорда, Антони вырвался один на один с Муром и перебросил мяч через вышедшего голкипера – 3:0.

В конце второго тайма тренер "Манчестера" Сульшер стал первым наставником английской лиги, который провел сразу пять замен. Для испанца Хуана Маты этот выход на поле стал 250-м в красной футболке. К тому португальский полузащитник МЮ Бруну Фернандеш ни разу не проиграл после своего перехода в январе – семь побед и четыре ничьих. В турнирной таблице "Дьяволы" идут пятыми, а "Шеффилд" – восьмой, отставая от них на пять очков.

Ранее мы писали, что "Дьяволы" отметились на всех стадионах Англии и повторили рекорд "Ливерпуля".

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" выступал в этом сезоне в Лиге Европы

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Хуан Мата Антони Марсьяль Маркус Рашфорд Шеффилд Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер

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