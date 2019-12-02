На 44-м году: Шевченко выиграл награду, которой в его карьере еще не было

Обладатель "Золотого мяча"-2004 в качестве игрока Андрей Шевченко впервые признан лучшим тренером Украины. Этого звания наставник национальной сборной страны удостоился во время церемонии Футбольные звезды Украины-2019.
В борьбе за звание тренера года в Украине 43-летний Андрей Шевченко обошел Александра Петракова, под руководством которого молодежная сборная страны выиграла титул чемпионов мира среди 20-летних, а также коуча луганской "Зари" Виктора Скрипника.
Читайте также: Обставил чемпионов мира: лучшим молодым футболистом Украины признан несостоявшийся тамада
Добавим, что руководимая Андреем Шевченко главная сборная Украины пробилась на Евро-2020 с первого места в отборочной группе, впервые в истории "сине-желтых" не проиграв за год ни одного матча, еще и одолев по ходу дела действующих чемпионов Европы португальцев с Криштиану Роналду в составе.
Украина – Португалия – 2:1: обзор феноменальной победы
Отметим, что главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков получил из рук главы УАФ Андрея Павелко специальную награду – лучшему тренеру молодежных команд.
Ранее мы сообщали, что "Шахтер" обошел "Динамо" в борьбе за звание лучшей академии украинского футбола. В этом году "горняки" впервые в своей истории выиграли чемпионаты страны во всех возрастных категориях.
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк