На 44-м году: Шевченко выиграл награду, которой в его карьере еще не было

В борьбе за звание лучшего тренера Украины наставник сборной обошел Александра Петракова и Виктора Скрипника

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Обладатель "Золотого мяча"-2004 в качестве игрока Андрей Шевченко впервые признан лучшим тренером Украины. Этого звания наставник национальной сборной страны удостоился во время церемонии Футбольные звезды Украины-2019.

В борьбе за звание тренера года в Украине 43-летний Андрей Шевченко обошел Александра Петракова, под руководством которого молодежная сборная страны выиграла титул чемпионов мира среди 20-летних, а также коуча луганской "Зари" Виктора Скрипника.

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Добавим, что руководимая Андреем Шевченко главная сборная Украины пробилась на Евро-2020 с первого места в отборочной группе, впервые в истории "сине-желтых" не проиграв за год ни одного матча, еще и одолев по ходу дела действующих чемпионов Европы португальцев с Криштиану Роналду в составе.

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Отметим, что главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков получил из рук главы УАФ Андрея Павелко специальную награду – лучшему тренеру молодежных команд.

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" обошел "Динамо" в борьбе за звание лучшей академии украинского футбола. В этом году "горняки" впервые в своей истории выиграли чемпионаты страны во всех возрастных категориях.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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