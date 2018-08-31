На церемонии в Монако Рамос потрогал Салаха за плечо, которое травмировал

В четверг, 30 августа, на церемонии вручения наград лучшим игрокам Лиги чемпионов, которая сопровождалась жеребьевкой группового раунда турнира, был замечен любопытный эпизод. Защитник "Реала" Серхио Рамос после получения награды лучшему защитнику Лиги чемпионов проходил мимо полузащитника "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха и дотронулся до плеча египтянина, которое испанец травмировал ему в финале ЛЧ в Киеве, после чего лидер мерсисайдцев вынужден был покинуть поле и с трудом восстановился к старту чемпионата мира 2018 года, пропустив первый матч группового этапа. Реакция Салаха на этоот жест Рамоса была предельно сдержанной.

Sergio Ramos picks up yet another award, but Mo Salah doesn't seem too impressed pic.twitter.com/LNtXGkrHwQ — Football on BT Sport (@btsportfootball) 31 августа 2018 г.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов в Киеве "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1. После столкновения с Рамосом на 27-й минуте встречи египтянин получил травму плеча и был заменен на 30-й минуте.

Напомним, что 30 августа в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. "Шахтер" попал в группу F, где сыграет с английским "Манчестер Сити", немецким "Хоффенхаймом" и французским "Лионом". Календарь матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов уже известен – "горняки" начинают 19 сентября в Харькове матчем против "Хоффенхайма".