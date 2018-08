На церемонии в Монако Рамос потрогал Салаха за плечо, которое травмировал

В четверг, 30 августа, на церемонии вручения наград лучшим игрокам Лиги чемпионов, которая сопровождалась жеребьевкой группового раунда турнира, был замечен любопытный эпизод. Защитник "Реала" Серхио Рамос после получения награды лучшему защитнику Лиги чемпионов проходил мимо полузащитника "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха и дотронулся до плеча египтянина, которое испанец травмировал ему в финале ЛЧ в Киеве, после чего лидер мерсисайдцев вынужден был покинуть поле и с трудом восстановился к старту чемпионата мира 2018 года, пропустив первый матч группового этапа. Реакция Салаха на этоот жест Рамоса была предельно сдержанной.

Sergio Ramos picks up yet another award, but Mo Salah doesn't seem too impressed pic.twitter.com/LNtXGkrHwQ