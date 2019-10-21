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На его месте мог быть Шева: у нового тренера "Милана" в день рождения "украла" победу команда украинца

21 октября, 06:41

Стефано Пиоли получил в подарок на свое 54-летие два гола от бывших подопечных и свист трибун "Сан-Сиро"

Тренер "Милана" Стефано Пиоли

Тренер "Милана" Стефано Пиоли / Фото: Getty Images

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Экс-игрок "Ювентуса" Стефано Пиоли неудачно дебютировал в день своего рождения на посту главного тренера "Милана". В домашнем матче чемпионата Италии его команда на последних секундах упустила победу над "Лечче", пропустив красавец-гол от Кальдерони. В итоге – всего лишь ничья 2:2. И "россонери" остаются ближе к вылету из Серии А, чем к чемпионству. Напомним, в "Милане" Пиоли дали зарплату в один миллион евро в год.

Обзор матча "Милан" – "Лечче" (2:2)

Отметим, что в составе соперников "Милана" весь матч на скамейке запасных провел полузащитник сборной Украины Евгений Шахов.

"Да, мне сегодня исполнилось 54 года. Я был наказан двумя своими бывшими игроками – Эль-Бабакаром и Кальдерони. Они однозначно преподнесли мне не самый лучший подарок, – посетовал после ничьи с "Лечче" новый тренер "Милана" Стефано Пиоли, по итогам матча получивший в подарок оглушительный свист трибун "Сан-Сиро". – Мы заслуживали победы, но наша щедрость, а также большое количество позиционных ошибок, привели к тому, что мы потеряли два очка, которые очень хотели взять. У нас было право на эти очки"

"Милан" – "Лечче" – 2:2
Голы: Чалханоглу, 20, Пьонтек, 81 – Бабакар, 62, Кальдерони, 90+3
Милан: Доннарумма – Конти, Романьоли, Мусаккьо, Эрнандес – Кессье (Ребич, 80), Билья, Пакета (Крунич, 67) – Сусо, Леау (Пьонтек, 67), Чалханоглу
Лечче: Габриэл – Меччарьелло, Кальдерони, Лукиони, Россеттини – Майер (Петриччионе, 64), Табанелли, Тахцидис – Фалько (Фарис, 46) — Бабакар (Лападула, 82), Манкозу
Предупреждения: Билья – Майер, Россеттини

Турнирная таблица чемпионата Италии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЮВЕНТУС871015-722
2ИНТЕР870118-721
3АТАЛАНТА852121-1317
4НАПОЛИ851217-1016
5КАЛЬЯРИ842212-714
6РОМА834112-1013
7ЛАЦИО833216-912
8ПАРМА840413-1112
9ФИОРЕНТИНА732212-1011
10ТОРИНО831410-1110
11УДИНЕЗЕ83144-610
12МИЛАН83148-1110
13БОЛОНЬЯ823310-119
14ВЕРОНА82336-79
15ЛЕЧЧЕ82159-177
16САССУОЛО720514-166
17БРЕШИА62047-96
18СПАЛ82066-156
19ДЖЕНОА81259-205
20САМПДОРИЯ81164-164

Напомним, в начале октября Андрей Шевченко отказался возглавить "Милан", решив полностью сосредоточиться на сборной Украины. "Я ни одно предложение не буду рассматривать. У меня контракт с Украинской ассоциацией футбола до лета следующего года, и я собираюсь довести этот проект до конца", – отметил Шевченко.

Впрочем, в кулуарах допускают, что "Милан" продолжает рассчитывать на приход Шевченко – но уже после Евро-2020. Дескать, назначенный "Миланом" Стефано Пиоли – временная фигура перед появлением на тренерском мостике "россонери" украинского обладателя "Золотого мяча"-2004.

На днях Ребров намекнул на то, что Шевченко вскоре покинет сборную Украины. "Уверен, что мы скоро увидим его во главе серьезного футбольного клуба", – заявил о своем видении будущего Андрея Шевченко Сергей Ребров.

Смотрите, как Шева вышел на Евро-2020

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Милан Италия чемпионат Италии Стефано Пиоли Лечче Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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