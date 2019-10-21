На его месте мог быть Шева: у нового тренера "Милана" в день рождения "украла" победу команда украинца

Экс-игрок "Ювентуса" Стефано Пиоли неудачно дебютировал в день своего рождения на посту главного тренера "Милана". В домашнем матче чемпионата Италии его команда на последних секундах упустила победу над "Лечче", пропустив красавец-гол от Кальдерони. В итоге – всего лишь ничья 2:2. И "россонери" остаются ближе к вылету из Серии А, чем к чемпионству. Напомним, в "Милане" Пиоли дали зарплату в один миллион евро в год.
Обзор матча "Милан" – "Лечче" (2:2)
Отметим, что в составе соперников "Милана" весь матч на скамейке запасных провел полузащитник сборной Украины Евгений Шахов.
"Да, мне сегодня исполнилось 54 года. Я был наказан двумя своими бывшими игроками – Эль-Бабакаром и Кальдерони. Они однозначно преподнесли мне не самый лучший подарок, – посетовал после ничьи с "Лечче" новый тренер "Милана" Стефано Пиоли, по итогам матча получивший в подарок оглушительный свист трибун "Сан-Сиро". – Мы заслуживали победы, но наша щедрость, а также большое количество позиционных ошибок, привели к тому, что мы потеряли два очка, которые очень хотели взять. У нас было право на эти очки"
"Милан" – "Лечче" – 2:2
Голы: Чалханоглу, 20, Пьонтек, 81 – Бабакар, 62, Кальдерони, 90+3
Милан: Доннарумма – Конти, Романьоли, Мусаккьо, Эрнандес – Кессье (Ребич, 80), Билья, Пакета (Крунич, 67) – Сусо, Леау (Пьонтек, 67), Чалханоглу
Лечче: Габриэл – Меччарьелло, Кальдерони, Лукиони, Россеттини – Майер (Петриччионе, 64), Табанелли, Тахцидис – Фалько (Фарис, 46) — Бабакар (Лападула, 82), Манкозу
Предупреждения: Билья – Майер, Россеттини
Турнирная таблица чемпионата Италии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|8
|7
|1
|0
|15-7
|22
|2
|ИНТЕР
|8
|7
|0
|1
|18-7
|21
|3
|АТАЛАНТА
|8
|5
|2
|1
|21-13
|17
|4
|НАПОЛИ
|8
|5
|1
|2
|17-10
|16
|5
|КАЛЬЯРИ
|8
|4
|2
|2
|12-7
|14
|6
|РОМА
|8
|3
|4
|1
|12-10
|13
|7
|ЛАЦИО
|8
|3
|3
|2
|16-9
|12
|8
|ПАРМА
|8
|4
|0
|4
|13-11
|12
|9
|ФИОРЕНТИНА
|7
|3
|2
|2
|12-10
|11
|10
|ТОРИНО
|8
|3
|1
|4
|10-11
|10
|11
|УДИНЕЗЕ
|8
|3
|1
|4
|4-6
|10
|12
|МИЛАН
|8
|3
|1
|4
|8-11
|10
|13
|БОЛОНЬЯ
|8
|2
|3
|3
|10-11
|9
|14
|ВЕРОНА
|8
|2
|3
|3
|6-7
|9
|15
|ЛЕЧЧЕ
|8
|2
|1
|5
|9-17
|7
|16
|САССУОЛО
|7
|2
|0
|5
|14-16
|6
|17
|БРЕШИА
|6
|2
|0
|4
|7-9
|6
|18
|СПАЛ
|8
|2
|0
|6
|6-15
|6
|19
|ДЖЕНОА
|8
|1
|2
|5
|9-20
|5
|20
|САМПДОРИЯ
|8
|1
|1
|6
|4-16
|4
Напомним, в начале октября Андрей Шевченко отказался возглавить "Милан", решив полностью сосредоточиться на сборной Украины. "Я ни одно предложение не буду рассматривать. У меня контракт с Украинской ассоциацией футбола до лета следующего года, и я собираюсь довести этот проект до конца", – отметил Шевченко.
Впрочем, в кулуарах допускают, что "Милан" продолжает рассчитывать на приход Шевченко – но уже после Евро-2020. Дескать, назначенный "Миланом" Стефано Пиоли – временная фигура перед появлением на тренерском мостике "россонери" украинского обладателя "Золотого мяча"-2004.
На днях Ребров намекнул на то, что Шевченко вскоре покинет сборную Украины. "Уверен, что мы скоро увидим его во главе серьезного футбольного клуба", – заявил о своем видении будущего Андрея Шевченко Сергей Ребров.
Смотрите, как Шева вышел на Евро-2020
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