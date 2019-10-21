На его месте мог быть Шева: у нового тренера "Милана" в день рождения "украла" победу команда украинца

Стефано Пиоли получил в подарок на свое 54-летие два гола от бывших подопечных и свист трибун "Сан-Сиро"

Тренер "Милана" Стефано Пиоли / Фото: Getty Images

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Экс-игрок "Ювентуса" Стефано Пиоли неудачно дебютировал в день своего рождения на посту главного тренера "Милана". В домашнем матче чемпионата Италии его команда на последних секундах упустила победу над "Лечче", пропустив красавец-гол от Кальдерони. В итоге – всего лишь ничья 2:2. И "россонери" остаются ближе к вылету из Серии А, чем к чемпионству. Напомним, в "Милане" Пиоли дали зарплату в один миллион евро в год.

Обзор матча "Милан" – "Лечче" (2:2)

Отметим, что в составе соперников "Милана" весь матч на скамейке запасных провел полузащитник сборной Украины Евгений Шахов.

"Да, мне сегодня исполнилось 54 года. Я был наказан двумя своими бывшими игроками – Эль-Бабакаром и Кальдерони. Они однозначно преподнесли мне не самый лучший подарок, – посетовал после ничьи с "Лечче" новый тренер "Милана" Стефано Пиоли, по итогам матча получивший в подарок оглушительный свист трибун "Сан-Сиро". – Мы заслуживали победы, но наша щедрость, а также большое количество позиционных ошибок, привели к тому, что мы потеряли два очка, которые очень хотели взять. У нас было право на эти очки"

"Милан" – "Лечче" – 2:2

Голы: Чалханоглу, 20, Пьонтек, 81 – Бабакар, 62, Кальдерони, 90+3

Милан: Доннарумма – Конти, Романьоли, Мусаккьо, Эрнандес – Кессье (Ребич, 80), Билья, Пакета (Крунич, 67) – Сусо, Леау (Пьонтек, 67), Чалханоглу

Лечче: Габриэл – Меччарьелло, Кальдерони, Лукиони, Россеттини – Майер (Петриччионе, 64), Табанелли, Тахцидис – Фалько (Фарис, 46) — Бабакар (Лападула, 82), Манкозу

Предупреждения: Билья – Майер, Россеттини

Турнирная таблица чемпионата Италии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 8 7 1 0 15-7 22 2 ИНТЕР 8 7 0 1 18-7 21 3 АТАЛАНТА 8 5 2 1 21-13 17 4 НАПОЛИ 8 5 1 2 17-10 16 5 КАЛЬЯРИ 8 4 2 2 12-7 14 6 РОМА 8 3 4 1 12-10 13 7 ЛАЦИО 8 3 3 2 16-9 12 8 ПАРМА 8 4 0 4 13-11 12 9 ФИОРЕНТИНА 7 3 2 2 12-10 11 10 ТОРИНО 8 3 1 4 10-11 10 11 УДИНЕЗЕ 8 3 1 4 4-6 10 12 МИЛАН 8 3 1 4 8-11 10 13 БОЛОНЬЯ 8 2 3 3 10-11 9 14 ВЕРОНА 8 2 3 3 6-7 9 15 ЛЕЧЧЕ 8 2 1 5 9-17 7 16 САССУОЛО 7 2 0 5 14-16 6 17 БРЕШИА 6 2 0 4 7-9 6 18 СПАЛ 8 2 0 6 6-15 6 19 ДЖЕНОА 8 1 2 5 9-20 5 20 САМПДОРИЯ 8 1 1 6 4-16 4

Напомним, в начале октября Андрей Шевченко отказался возглавить "Милан", решив полностью сосредоточиться на сборной Украины. "Я ни одно предложение не буду рассматривать. У меня контракт с Украинской ассоциацией футбола до лета следующего года, и я собираюсь довести этот проект до конца", – отметил Шевченко.

Впрочем, в кулуарах допускают, что "Милан" продолжает рассчитывать на приход Шевченко – но уже после Евро-2020. Дескать, назначенный "Миланом" Стефано Пиоли – временная фигура перед появлением на тренерском мостике "россонери" украинского обладателя "Золотого мяча"-2004.

На днях Ребров намекнул на то, что Шевченко вскоре покинет сборную Украины. "Уверен, что мы скоро увидим его во главе серьезного футбольного клуба", – заявил о своем видении будущего Андрея Шевченко Сергей Ребров.

Смотрите, как Шева вышел на Евро-2020

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