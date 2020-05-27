Петр Дыминский продал футбольный клуб "Карпаты" (Львов) агенту Олегу Смалийчуку

Футбольный агент Олег Смалийчук стал владельцем "Карпат", выкупив права на львовский клуб у Петра Дыминского. Об этом сообщил журналист Роман Бебех, а позже эту информацию подтвердил в СМИ и сам Смалийчук. Ранее "Карпаты" предложили Смалийчука на пост главы УПЛ.

"Олег Смалийчук купил у Петра Дыминского львовские "Карпаты". Именно фамилия Смалийчук теперь стоит среди конечных бенефицеарив ТЗОВ ПФК "Карпаты". Дыминский теперь не имеет отношения к львовскому клубу! Завершается целая эра и начинается новая!" – написал у себя в Twitter Роман Бебех

Олег Смалийчук / Фото: Та то Таке

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Напомним, Олег Смалийчук в свое время занимал пост вице-президента "Карпат". Это довольно известный агент, проживающий в Испании и утверждающий, что именно он устроил один из самых громких трансферов в истории украинского футбола – переход вратаря Андрея Лунина из "Зари" в "Реал".

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Напомним, за 9 туров до завершения Премьер-лиги Украины, которая возобновится 30 мая, "Карпаты" занимают последнее место в турнирной таблице. От предпоследней строчки, которая спасет их от вылета в Первую лигу, львовян отделяет 5 очков.

Ранее "Карпаты" жаловались на серьезные финансовые проблемы. В клубе заявляли, что у них нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус.

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