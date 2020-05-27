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Петр Дыминский продал футбольный клуб "Карпаты" (Львов) агенту Олегу Смалийчуку

27 мая, 13:51

Олег Люлька

У аутсайдеров украинской Премьер-лиги, жаловавшихся на нехватку денег, появился новый владелец

Футбольный агент Олег Смалийчук стал владельцем "Карпат", выкупив права на львовский клуб у Петра Дыминского. Об этом сообщил журналист Роман Бебех, а позже эту информацию подтвердил в СМИ и сам Смалийчук. Ранее "Карпаты" предложили Смалийчука на пост главы УПЛ.

"Олег Смалийчук купил у Петра Дыминского львовские "Карпаты". Именно фамилия Смалийчук теперь стоит среди конечных бенефицеарив ТЗОВ ПФК "Карпаты". Дыминский теперь не имеет отношения к львовскому клубу! Завершается целая эра и начинается новая!" – написал у себя в Twitter Роман Бебех

Олег Смалийчук

Олег Смалийчук / Фото: Та то Таке

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Напомним, Олег Смалийчук в свое время занимал пост вице-президента "Карпат". Это довольно известный агент, проживающий в Испании и утверждающий, что именно он устроил один из самых громких трансферов в истории украинского футбола – переход вратаря Андрея Лунина из "Зари" в "Реал".

Читайте также: "Клубный бюджет не выдержит": "Карпаты" жалуются на слишком строгие меры по возобновлению чемпионата

Напомним, за 9 туров до завершения Премьер-лиги Украины, которая возобновится 30 мая, "Карпаты" занимают последнее место в турнирной таблице. От предпоследней строчки, которая спасет их от вылета в Первую лигу, львовян отделяет 5 очков.

Ранее "Карпаты" жаловались на серьезные финансовые проблемы. В клубе заявляли, что у них нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус.

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Смотрите, как "Карпаты" перед карантином играли дерби со "Львовом"

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чемпионат Украины Карпаты Львов Петр Дыминский Олег Смалийчук

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