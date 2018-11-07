На кого сегодня ставить в матчах Лиги чемпионов: мнение экспертов

Меньше всего букмекеры верят в греческий АЕК, где выступает наш Чигринский

Сегодня в программе четвертого тура Лиги чемпионов – очередная порция матчей, среди которых особняком, разумеется, стоит поединок "Шахтера" и "Манчестер Сити" на поле британского суперклуба. Выделяется и очень мощная пара "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед", за матчем которого вы сможете следить в нашей текстовой онлайн трансляции.

А пока – рекомендации европейских букмекеров относительно фаворитов и андердогов в каждой паре.

Расписание матчей Лиги чемпионов 7 ноября:

Группа G. 19:55. ЦСКА (Россия) – "Рома" (Италия).

Котировки букмекеров: победа ЦСКА – 3,75, ничья – 3,5, победа "Ромы" – 2.

Группа H. 19:55. "Валенсия" (Испания) – "Янг Бойз" (Швейцария).

Котировки букмекеров: победа "Валенсии" – 1,5, ничья – 4,33, победа "Янг Бойз" – 6,5.

Группа E. 22:00. "Бавария" (Германия) – АЕК (Греция).

Котировки букмекеров: победа "Баварии" – 1,08, ничья – 11, победа АЕК – 29.

Группа E. 22:00. "Бенфика" (Португалия) – "Аякс" (Голландия).

Котировки букмекеров: победа "Бенфики" – 2,5, ничья – 3,3, победа "Аякса" – 2,87.

Группа F. 22:00. "Лион" (Франция) – "Хоффенхайм" (Германия).

Котировки букмекеров: победа "Лиона" – 2,2, ничья – 3,8, победа "Хоффенхайма" – 3.

Группа F. 22:00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Шахтер" (Украина).

Котировки букмекеров: победа "Манчестер Сити" – 1,08, ничья – 11, победа "Шахтера" – 26.

Группа G. 22:00. "Виктория" (Чехия) – "Реал" (Испания).

Котировки букмекеров: победа "Виктории" – 8,5, ничья – 5,5, победа "Реала" – 1,33.

Группа H. 22:00. "Ювентус" (Италия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Котировки букмекеров: победа "Ювентуса" – 1,63, ничья – 3,9, победа "Манчестер Юнайтед" – 5,5.

Тем временем российского владельца "Монако" арестовали по обвинению в коррупции.