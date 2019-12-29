Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

"На манеже – все те же": названы ТОП-100 лучших футболистов десятилетия

29 декабря, 08:59

Роналду и Месси занимают первые два места

Криштиану Роналду и Лионель Месси

Криштиану Роналду и Лионель Месси / Фото: AFP

Портал Givemesport составил рейтинг 100 лучших футболистов за последние десять лет. Ранее мы рассказывали, что Зинченко в неестественном для себя рейтинге попал в пятерку лучших футболистов Англии.

Возглавил список капитан "Барселоны" Лионель Месси, который за это время шесть раз завоевывал "Золотой мяч" и забил более 500 мячей.

На втором месте значится форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Замыкает первую тройку экс-игрок "Барселоны" Андрес Иньеста.

ТОП-10 рейтинга:

1. Лионель Месси ("Барселона")

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Getty Images

2. Криштиану Роналду ("Ювентус")

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

3. Андрес Иньеста (экс-игрок "Барселоны")

Реклама

4. Хави (экс-игрок "Барселоны")

Хави

Хави / Фото: AFP

5. Неймар ("ПСЖ")

Неймар

Неймар / Фото: AFP

6. Дани Алвес (экс-игрок "Барселоны", "Ювентуса" и "ПСЖ")

Дани Алвес

Дани Алвес / Фото: Instagram

7. Луис Суарес ("Барселона")

Луис Суарес

Луис Суарес / Фото: Reuters

Реклама

8. Серхио Рамос ("Реал")

Капитан "Реала" Серхио Рамос

Капитан "Реала" Серхио Рамос / Фото: Reuters

9. Роберт Левандовский ("Бавария")

Лучший снайпер Бундеслиги – Левандовски

Лучший снайпер Бундеслиги – Левандовски / Фото: Reuters

10. Лука Модрич ("Реал")

Лука Модрич

Лука Модрич / Фото: Reuters

Также мы писали, что три футбольных клуба возглавили рейтинг по уровню зарплат игроков в спорте. На первых двух местах расположились команды из Испании.

Кстати, в рейтинг самых богатых владельцев спортивных клубов из европейцев попали только два россиянина. Европу в рейтинге представляют только Роман Абрамович и Михаил Прохоров.

Смотрите, как "Челси" и "Арсенал" играли между собой в финале Лиги Европы:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Иньеста Криштиану Роналду Лионель Месси Хави

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Барса" отрывается от "Реала": все результаты 18-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-Клауса
Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-КлаусаФутбол
19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результаты
19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результатыФутбол
Перепутал голову с мячом: игрок
Перепутал голову с мячом: игрок "Порту" нокаутировал соперника ударом с ноги в головуФутбол
17-й тур чемпионата Италии: все результаты Серии А перед уходом на каникулы
17-й тур чемпионата Италии: все результаты Серии А перед уходом на каникулыФутбол
18-й тур чемпионата Англии с крахом Моуринью и победой
18-й тур чемпионата Англии с крахом Моуринью и победой "МанСити": результаты всех матчейФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...