"На манеже – все те же": названы ТОП-100 лучших футболистов десятилетия

Роналду и Месси занимают первые два места

Криштиану Роналду и Лионель Месси / Фото: AFP

Портал Givemesport составил рейтинг 100 лучших футболистов за последние десять лет. Ранее мы рассказывали, что Зинченко в неестественном для себя рейтинге попал в пятерку лучших футболистов Англии.

Возглавил список капитан "Барселоны" Лионель Месси, который за это время шесть раз завоевывал "Золотой мяч" и забил более 500 мячей.

На втором месте значится форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Замыкает первую тройку экс-игрок "Барселоны" Андрес Иньеста.

ТОП-10 рейтинга:

1. Лионель Месси ("Барселона")

Лионель Месси / Фото: Getty Images

2. Криштиану Роналду ("Ювентус")

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

3. Андрес Иньеста (экс-игрок "Барселоны")

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4. Хави (экс-игрок "Барселоны")

Хави / Фото: AFP

5. Неймар ("ПСЖ")

Неймар / Фото: AFP

6. Дани Алвес (экс-игрок "Барселоны", "Ювентуса" и "ПСЖ")

Дани Алвес / Фото: Instagram

7. Луис Суарес ("Барселона")

Луис Суарес / Фото: Reuters Реклама

8. Серхио Рамос ("Реал")

Капитан "Реала" Серхио Рамос / Фото: Reuters

9. Роберт Левандовский ("Бавария")

Лучший снайпер Бундеслиги – Левандовски / Фото: Reuters

10. Лука Модрич ("Реал")

Лука Модрич / Фото: Reuters

Также мы писали, что три футбольных клуба возглавили рейтинг по уровню зарплат игроков в спорте. На первых двух местах расположились команды из Испании.

Кстати, в рейтинг самых богатых владельцев спортивных клубов из европейцев попали только два россиянина. Европу в рейтинге представляют только Роман Абрамович и Михаил Прохоров.

Смотрите, как "Челси" и "Арсенал" играли между собой в финале Лиги Европы:

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