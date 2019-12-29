"На манеже – все те же": названы ТОП-100 лучших футболистов десятилетия

Портал Givemesport составил рейтинг 100 лучших футболистов за последние десять лет. Ранее мы рассказывали, что Зинченко в неестественном для себя рейтинге попал в пятерку лучших футболистов Англии.
Возглавил список капитан "Барселоны" Лионель Месси, который за это время шесть раз завоевывал "Золотой мяч" и забил более 500 мячей.
На втором месте значится форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Замыкает первую тройку экс-игрок "Барселоны" Андрес Иньеста.
ТОП-10 рейтинга:
1. Лионель Месси ("Барселона")
2. Криштиану Роналду ("Ювентус")
3. Андрес Иньеста (экс-игрок "Барселоны")
4. Хави (экс-игрок "Барселоны")
5. Неймар ("ПСЖ")
6. Дани Алвес (экс-игрок "Барселоны", "Ювентуса" и "ПСЖ")
7. Луис Суарес ("Барселона")
8. Серхио Рамос ("Реал")
9. Роберт Левандовский ("Бавария")
10. Лука Модрич ("Реал")
Также мы писали, что три футбольных клуба возглавили рейтинг по уровню зарплат игроков в спорте. На первых двух местах расположились команды из Испании.
Кстати, в рейтинг самых богатых владельцев спортивных клубов из европейцев попали только два россиянина. Европу в рейтинге представляют только Роман Абрамович и Михаил Прохоров.
Смотрите, как "Челси" и "Арсенал" играли между собой в финале Лиги Европы:
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