На украинского вратаря "Реала" появился еще один претендент: Лунина ждет вторая лига

В составе "Вальядолида" Лунин провел всего один матч за полгода

Андрей Лунин / Фото: Instagram

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Вальядолид", может сменить команду во время зимнего трансферного окна. По информации источника, нынешняя аренда 21-летнего украинца будет досрочно прекращена, если "Реал" и клуб Сегунды "Овьедо" договорятся о переходе украинца.

Сообщается, что такое развитие событий вполне вероятное, ведь положение Лунина в "Вальядолиде" не устраивает ни "сливочных", ни самого Андрея, который в текущем сезоне отыграл всего один матч в Кубке Испании.

Кроме "Овьедо" на Лунина претендуют еще один клуб Сегунды "Альмерия", а также украинский "Днепр-1". При этом в "Реале" хотят, чтобы Лунин остался в Испании, но главное, чтобы украинец получил постоянную игровую практику.

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"Овьедо" занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды, рискуя вылететь в третий испанский дивизион.

Напомним, на Рождество Андрей Лунин позвал замуж свою возлюбленную Анастасию Томазову. Романтическое предложение руки и сердца футболист сделал на клубном стадионе "Вальядолида" "Хосе Соррилья" и в ответ услышал заветное "да".

Также мы писали, что Лунин был претендентом на звание лучшего украинского легионера в Европе. Однако эта награда досталась чемпиону Англии в составе "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

Смотрите, как Лунин защищал ворота сборной Украины в матче с Нигерией (2:2)

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