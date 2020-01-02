Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

На украинского вратаря "Реала" появился еще один претендент: Лунина ждет вторая лига

2 января, 11:43

В составе "Вальядолида" Лунин провел всего один матч за полгода

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Instagram

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Вальядолид", может сменить команду во время зимнего трансферного окна. По информации источника, нынешняя аренда 21-летнего украинца будет досрочно прекращена, если "Реал" и клуб Сегунды "Овьедо" договорятся о переходе украинца.

Сообщается, что такое развитие событий вполне вероятное, ведь положение Лунина в "Вальядолиде" не устраивает ни "сливочных", ни самого Андрея, который в текущем сезоне отыграл всего один матч в Кубке Испании.

Кроме "Овьедо" на Лунина претендуют еще один клуб Сегунды "Альмерия", а также украинский "Днепр-1". При этом в "Реале" хотят, чтобы Лунин остался в Испании, но главное, чтобы украинец получил постоянную игровую практику.

Реклама

"Овьедо" занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды, рискуя вылететь в третий испанский дивизион.

Напомним, на Рождество Андрей Лунин позвал замуж свою возлюбленную Анастасию Томазову. Романтическое предложение руки и сердца футболист сделал на клубном стадионе "Вальядолида" "Хосе Соррилья" и в ответ услышал заветное "да".

В тренде
"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция матча Премьер-лиги
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция матча

Также мы писали, что Лунин был претендентом на звание лучшего украинского легионера в Европе. Однако эта награда досталась чемпиону Англии в составе "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

Смотрите, как Лунин защищал ворота сборной Украины в матче с Нигерией (2:2)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Испании Реал Мадрид Андрей Лунин Овьедо

Источник: sport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-Клауса
Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-КлаусаФутбол
19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результаты
19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результатыФутбол
Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Полный треш: Милевский запустил канал в YouTube и показал, как отдыхает с Алиевым
Полный треш: Милевский запустил канал в YouTube и показал, как отдыхает с АлиевымФутбол
Российский чемпион Европы по мини-футболу разбился насмерть: видео страшной аварии в центре Москвы
Российский чемпион Европы по мини-футболу разбился насмерть: видео страшной аварии в центре МосквыФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...