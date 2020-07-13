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"Суркис согласен продать Цыганкова": названа сумма, которая устроит президента "Динамо"

13 июля, 13:58

Олег Люлька Олег Люлька

С учетом реалий карантина, главную звезду киевского клуба могут отпустить за 15 млн евро плюс бонусы

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о том, при каких условиях президент киевского "Динамо" Игорь Суркис согласен расстаться с главной звездой своего клуба – 22-летним вингером Виктором Цыганковым. Ранее мы сообщали, что на Цыганкова положили глаз в "Наполи".

"Появилась информация, что Суркис готов продать Цыганкова. Я связался с Игорем Михайловичем. Он сказал, что предложений просто нет. А готов-не готов... Если будет хорошее предложение – он продаст Цыганкова, – рассказал Михаил Спиваковский. – Клаусула Цыганкова составляет 50 миллионов евро, но это не означает, что если "Динамо" предложат 49 миллионов, то потенциального покупателя пошлют на фиг. Думаю, что психологически Цыганкова готовы продать за 20-25 миллионов, но по посткарантинным ценам это вполне может быть сумма в 15 миллионов с какими-то бонусами, как это было в случае с Ярмоленко. За Андрея киевляне продолжали получать деньги даже после того, как он перешел в "Вест Хэм". Там была сумма в 5 процентов от следующего трансфера, и "Динамо" получило миллион"

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Виктор Цыганков

Виктор Цыганков

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Ранее в "Динамо" назвали двух футболистов, которые перейдут в "Реал" или "Барселону". В европейских грандах селекционер киевлян Вукоевич видит Миколенко и Цыганкова: "Но не сейчас, а через год-два".

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