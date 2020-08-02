"Вот это я считаю предательством": Суркис сравнил приглашение Луческу с ситуацией в Верховной Раде

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался, почему, на его взгляд, приглашение на пост главного тренера киевской команды Мирчи Луческу, в свое время проработавшего 12 лет в "Шахтере", это не предательство по отношению к болельщикам "бело-синих". Ранее была озвучена премия Луческу в случае победы над "Шахтером" в матче за Суперкубок.

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"Я считал, что у нас очень умные болельщики. В большей своей степени. Что они правильно оценят этот ход. Я исходил только из спортивного принципа, а не из политического. Как у нас в Верховной Раде: сидят в одной фракции, а потом перебегают в другую. Заходят в парламент с одной партией, а в конце оказываются в другой. Вот это я считаю предательством", – заявил Игорь Суркис.

Мирча Луческу и Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"А тут профессиональный тренер, который очень достойно работал в клубе – нашем главном сопернике. Завоевал очень много трофеев. Он оказался свободным. Ненужный – неправильное слово. Он тут же оказался востребованным в "Зените". У него могло что-то не получиться, но для него должны были быть созданы условия работы не хуже, чем были раньше. Я считал, что людьми его приглашение будет оценено профессионально, но у нас такое общество, которое все пытается превратить в политику. А "Динамо" – это частный клуб", – говорит президент "Динамо".

Реклама Луческу и руководство "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"В футболе главное – результат. Будет результат – будут болельщики аплодировать и команде, и главному тренеру. Мне аплодисменты не нужны. Я буду радоваться тому, что "Динамо" вышло на новый качественный уровень. Луческу пришел в клуб в тяжелое время. Но он принял этот вызов, он видит эту талантливую молодежь. Ей нужно дать стимул и вложить игрокам в голову, что надо быть победителями. У него это должно получиться", – сказал Игорь Суркис в эфире программы "Мага" на телеканале "112 Украина".

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее мы писали, что президент "Динамо" сделал серьезную ставку на румынского тренера. "Если с Луческу не выйдет, нужно поменять всех вас", – обратился к игрокам Игорь Суркис.

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