Наказаны за шапки с Гитлером: болельщикам "Вероны" на два года запретили посещать стадионы

Болельщики "Вероны" / Фото: Verona FC

Итальянская федерация футбола запретила группе болельщиков "Вероны" посещать стадионы за попытку пройти на матч с "Болоньей" 19 января с шапками с символическим изображением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Шерстяные головные уборы нашла полиция во время стандартного обыска возле стадиона. Ранее мы писали, что внучка соратника Гитлера раскритиковала фанатов "Селтика".

Вместо усов Гитлера на шапке изображена лестница Скалигьери – символ Вероны. Провинившиеся фанаты в возрасте от 21 до 49 лет в течение двух лет не смогут посещать любые спортивные мероприятия в Италии.

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Напомним, что после 23 туров "Верона" занимает шестое место в чемпионате Италии. В последнем матче первенства на домашнем стадионе "Марк Антонио Бентегоди" команда Ивана Юрича обыграла чемпиона страны туринский "Ювентус" со счетом 2:1. Следующий матч "Верона" проведет в гостях с "Удинезе" 16 февраля.

Ранее мы писали, что в Италии жестоко наказали болельщика за его расистские выкрики. "Верона" определилась с наказанием для главы фанатского движения клуба Луки Кастеллини, который оскорбил нападающего "Брешии" Марио Балотелли по расистскому признаку.

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