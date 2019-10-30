"Наполи" – "Аталанта": где смотреть центральный матч чемпионата Италии

Малиновский - третий претендент на гол у "Аталанты" / Фото: Reuters

В среду, 30 октября, на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе состоится центральный матч десятого тура чемпионата Италии по футболу – "Наполи" принимает соперника "Шахтера" по Лиге чемпионов "Аталанту" с украинцем Русланом Малиновским в составе. Встречаются четвертая и третья, по итогам девяти туров, команды Серии А. Начало противостояния – в 20:00 по киевскому времени.

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Обзоры предыдущих матчей "Наполи" и "Аталанты" в Серии А

"Наполи" сыграл вничью со СПАЛ (1:1)

"Аталанта" разгромила "Удинезе" (7:1)

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Букмекеры о матче "Наполи" – "Аталанта". Небольшое предпочтение в этом поединке аналитики отдают "Наполи". На его победу установлен коэффициент 2.15, на ничью – 3.85, на победу "Аталанты" – 3.25. Иными словами, вероятность выигрыша матча хозяевами поля оценивается в 45 процентов, ничейного исхода – в 25 процентов, а выигрыша команды Малиновского – в 30 процентов.

"НАПОЛИ" – "АТАЛАНТА": СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Где смотреть матч "Наполи" – "Аталанта". Центральный поединок десятого тура чемпионата Италии в прямом эфире покажет канал "Футбол 2". Также по подписке трансляцию этой игры можно посмотреть на oll.tv

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Шансы Малиновского на гол. Интересно, что Руслана Малиновского букмекеры называют третьим претендентом на гол в составе "Аталанты" после Иличича и Мурьеля. Коэффициент на то, что украинец забьет в ворота "Наполи", равен 5.00. Столь высокий показатель обусловлен тем, что именно Руслан является штатным пенальтистом команды из Бергамо.

Смотрите, как Малиновский реализовал пенальти в игре с "Манчестер Сити"

Как мы писали ранее, итальянских топ-футболистов дисквалифицировали за богохульство. Дисциплинарный комитет Серии А отстранил на один матч полузащитника "Пармы" Маттео Скоццареллу и хавбека "Сассуоло" Франческо Маньянелли, которые выкрикивали проклятия с упоминанием имени бога.

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