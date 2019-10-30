Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,86

"Наполи" – "Аталанта": где смотреть центральный матч чемпионата Италии

30 октября, 14:22

Украинский полузащитник Руслан Малиновский готовится поразить ворота неаполитанских визави

Малиновский - третий претендент на гол у "Аталанты"

Малиновский - третий претендент на гол у "Аталанты" / Фото: Reuters

В среду, 30 октября, на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе состоится центральный матч десятого тура чемпионата Италии по футболу – "Наполи" принимает соперника "Шахтера" по Лиге чемпионов "Аталанту" с украинцем Русланом Малиновским в составе. Встречаются четвертая и третья, по итогам девяти туров, команды Серии А. Начало противостояния – в 20:00 по киевскому времени.

Читайте также: Смотреть Динамо – Шахтер онлайн матча 1/8 Кубка Украины

Обзоры предыдущих матчей "Наполи" и "Аталанты" в Серии А

"Наполи" сыграл вничью со СПАЛ (1:1)

"Аталанта" разгромила "Удинезе" (7:1)

Реклама

Букмекеры о матче "Наполи" – "Аталанта". Небольшое предпочтение в этом поединке аналитики отдают "Наполи". На его победу установлен коэффициент 2.15, на ничью – 3.85, на победу "Аталанты" – 3.25. Иными словами, вероятность выигрыша матча хозяевами поля оценивается в 45 процентов, ничейного исхода – в 25 процентов, а выигрыша команды Малиновского – в 30 процентов.

"НАПОЛИ" – "АТАЛАНТА": СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

В тренде
Вот он, соперник для Усика! Скандальный Чисора вышел на украинца, уничтожив "британского Кличко"
Чисора уничтожил Прайса

Где смотреть матч "Наполи" – "Аталанта". Центральный поединок десятого тура чемпионата Италии в прямом эфире покажет канал "Футбол 2". Также по подписке трансляцию этой игры можно посмотреть на oll.tv

Читайте также: Команда Малиновского повторила рекорд результативности из прошлого века

Шансы Малиновского на гол. Интересно, что Руслана Малиновского букмекеры называют третьим претендентом на гол в составе "Аталанты" после Иличича и Мурьеля. Коэффициент на то, что украинец забьет в ворота "Наполи", равен 5.00. Столь высокий показатель обусловлен тем, что именно Руслан является штатным пенальтистом команды из Бергамо.

Смотрите, как Малиновский реализовал пенальти в игре с "Манчестер Сити"

Как мы писали ранее, итальянских топ-футболистов дисквалифицировали за богохульство. Дисциплинарный комитет Серии А отстранил на один матч полузащитника "Пармы" Маттео Скоццареллу и хавбека "Сассуоло" Франческо Маньянелли, которые выкрикивали проклятия с упоминанием имени бога.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Италии Наполи Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фонсека против
Фонсека против "Милана" и другие матчи: все результаты 9-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Шахтер" – "Динамо": "горняки" вырвали ничью в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Непобедимый
Непобедимый "Ювентус" и догоняющий "Интер": все результаты чемпионата ИталииФутбол
"Шахтер" и "Карпаты" теряют очки: результаты 12-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" – "Копенгаген" 1:1: датские "львы" выстояли против киевлян в Лиге ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...