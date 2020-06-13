"Наполи" – "Интер": где смотреть матч, который определит соперника Роналду по финалу Кубка Италии

В субботу, 13 июня, определится второй финалист Кубка Италии по футболу, который постепенно возвращается на большие арены после паузы, связанной с пандемией коронавируса. В Неаполе в 22:00 по киевскому времени встречаются "Наполи" и "Интер". Онлайн "Наполи" – "Интер" доступен на нашем сайте.

Напомним, что первый матч в этой паре состоялся еще четыре месяца назад. Тогда в Милане "Наполи" обыграл "Интер" 1:0 благодаря голу Фабиана Руиса во втором тайме. Однако именно "Интер" аналитики называют главным претендентом на победу сегодня.

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На украинском ТВ матч "Наполи" – "Интер" 13 июня не покажут. Смотреть игру можно на спутниковых каналах. Поединок в прямом эфире покажут: RAI 1 (Италия), Матч!ТВ (Россия), Футбол и Варзиш ТВ (Таджикистан), Sport 1 (Венгрия), Sport 4 (Израиль), SportClub3 (Словения).

"Наполи" – "Интер": стартовые составы

Отметим, что первый финалист Кубка Италии уже известен. Им стал "Ювентус", сыгравший дома 0:0 с "Миланом", но вышедший в следующий раунд благодаря ничьей 1:1, добытой на поле "россонери" еще в феврале. Сегодня Криштиану Роналду узнает своего соперника в поединке за трофей.

Добавим, что "Наполи" и "Интер" в нынешнем сезоне продолжают еще и выступления в еврокубках. Смотрите, как "Наполи" сыграл вничью 1:1 с "Барселоной" в 1/8 Лиги чемпионов, а "Интер" обыграл в 1/16 Лиги Европы "Лудогорец" (2:1):

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