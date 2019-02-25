"Нарушил негласное правило". Почему Марлос не реализовал пенальти: видео

Вратарь "Александрии" Панькив, потащивший удар "горняка" с "точки", повторил подвиги Коваля и Лунина

Марлос в третий раз в своей карьере не забил пенальти. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Нарушил негласное правило". Почему Марлос не реализовал пенальти: видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/44d/a15/5c744da159716.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/44d/a15/5c744da159716.png 2019-02-25T22:23:46+02:00 Футбол Вратарь "Александрии" Панькив, потащивший удар "горняка" с "точки", повторил подвиги Коваля и Лунина

В поединке против Александрии (2:0) полузащитник Шахтера Марлос не реализовал третий пенальти в своей карьере. На этот раз он не смог переиграть Юрия Панькива, который стал в один ряд с голкипером сборной Украины Андреем Луниным. В свое время, будучи игроком Днепра, тот отразил удар Марлоса с точки. Еще раз украинский бразилец не забил киперу Динамо Максиму Ковалю, но тогда он пробил в перекладину. Теперь статистика пенальти у хавбека Шахтера, как сообщает zbirna.com, выглядит следующим образом: 16 ударов — 13 голов.

ВИДЕО НЕРЕАЛИЗОВАННОГО ПЕНАЛЬТИ МАРЛОСА

Между тем болельщики "Шахтера" в соцсетях высказывают свое мнение по поводу Марлоса. Мол, красавец. И с игры забил. И голевой пас отдал. Но – нарушил негласное правило, согласно которому не стоит бить пенальти футболисту, его заработавшему. Вот и не смог отличиться с "точки".

Напомним, тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после победы над "Александрией" назвал Мораеса трудоголиком. Расписавшись в воротах соперника, форвард дончан Мораес вышел на второе место в рейтинге бразильских снайперов за всю историю чемпионата Украины.

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