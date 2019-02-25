Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Нарушил негласное правило". Почему Марлос не реализовал пенальти: видео

Сегодня, 22:23

Вратарь "Александрии" Панькив, потащивший удар "горняка" с "точки", повторил подвиги Коваля и Лунина

Марлос в третий раз в своей карьере не забил пенальти
Марлос в третий раз в своей карьере не забил пенальти. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
"Нарушил негласное правило". Почему Марлос не реализовал пенальти: видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/44d/a15/5c744da159716.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/44d/a15/5c744da159716.png Футбол Вратарь "Александрии" Панькив, потащивший удар "горняка" с "точки", повторил подвиги Коваля и Лунина

В поединке против Александрии (2:0) полузащитник Шахтера Марлос не реализовал третий пенальти в своей карьере. На этот раз он не смог переиграть Юрия Панькива, который стал в один ряд с голкипером сборной Украины Андреем Луниным. В свое время, будучи игроком Днепра, тот отразил удар Марлоса с точки. Еще раз украинский бразилец не забил киперу Динамо Максиму Ковалю, но тогда он пробил в перекладину. Теперь статистика пенальти у хавбека Шахтера, как сообщает zbirna.com, выглядит следующим образом: 16 ударов — 13 голов.

ВИДЕО НЕРЕАЛИЗОВАННОГО ПЕНАЛЬТИ МАРЛОСА

Между тем болельщики "Шахтера" в соцсетях высказывают свое мнение по поводу Марлоса. Мол, красавец. И с игры забил. И голевой пас отдал. Но – нарушил негласное правило, согласно которому не стоит бить пенальти футболисту, его заработавшему. Вот и не смог отличиться с "точки".

Напомним, тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после победы над "Александрией" назвал Мораеса трудоголиком. Расписавшись в воротах соперника, форвард дончан Мораес вышел на второе место в рейтинге бразильских снайперов за всю историю чемпионата Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, Шахтер Донецк, Марлос, УПЛ

Вы сейчас просматриваете новость " "Нарушил негласное правило". Почему Марлос не реализовал пенальти: видео". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рейтинг самых дорогих украинских футболистов: 25 игроков стоимостью больше 2,5 млн евро

1 января, 15:23

Самые дорогие наши футболисты играют в чемпионате Англии – это Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко

Марлос продлил контракт с "Шахтером" до 2021 года

29 ноября 2018, 17:04

Полузащитник сборной Украины продолжит выступать в украинской Премьер-лиге

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Кандидат в президенты Украины попала в ДТП

Почему нельзя спать с мокрой головой?

Заблудившегося в лесу мальчика согревал и защищал дикий медведь

Лиса радуется приходу хозяина (видео)
Загрузка...

Шевченко принял решение по Ракицкому

Сегодня, 10:24

Но обнародует его наставник сборной Украины в марте: "Чтобы по 10 раз не повторяться"

Триумф Зинченко на "Уэмбли": украинец выиграл скандальный финал Кубка лиги

Вчера, 21:24

Футболист сборной Украины помог "МанСити" одолеть будущего соперника киевского "Динамо"

Скауты МЮ приедут в Украину посмотреть на игрока за 100 млн евро

Вчера, 20:04

Представители "Манчестер Юнайтед" будут следить за Исмаили в игре "Шахтер" – "Александрия"

Где смотреть центральный матч тура в Англии "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

Вчера, 15:51

Список трансляций главного матча 27-тура Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Самый дорогой футболист в истории рассказал, как проплакал дома два дня

23 февраля, 09:04

Неймар рассказал о двух днях в слезах после того, как повторно травмировал кость на правой ноге и выбыл из строя

Идеальный вес женщины (таблица)

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Стали известны новые причины развода Ани Лорак