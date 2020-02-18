Наш клиент: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" третий раз в сезоне

Француза Марсьяля не удержали / Фото: Reuters

Эмоций в единственном матче понедельника в чемпионате Англии хватило бы на несколько более спокойных встреч. Поединок "Челси" с "Манчестер Юнайтед" оправдал ожидания болельщиков относительно интриги и зрелищности и завершился несколько неожиданно. Наш сайт вел онлайн "Челси" – "МЮ".

С одной стороны, "Челси" находился на четвертой строчке таблицы, а "МЮ" – лишь на девятой. С другой – в нынешнем сезоне команда Уле Гуннара Сульшера очень удачно играет против "синих". Приятная для "Красных дьяволов" традиция продолжилась – они выиграли третий матч у подопечных Фрэнка Лэмпарда подряд.

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В первом тайме бывший "горняк" Виллиан пытался заработать пенальти, а получил от внимательного рефери желтую карточку за симуляцию. А в конце первого тайма хозяев классным ударом головой наказал французский форвард Антони Марсьяль – 0:1. На 66-й минуте капитан "МЮ" Гарри Магуайр также головой установил окончательный счет – 2:0 в пользу гостей. Правда, дважды "Челси" отправлял мяч в ворота испанского кипера Давида Де Хеа, но оба раза система VAR их отменяла: один раз из-за толчка в спину в исполнении капитана Сесара Аспиликуэты, а второй – из-за офсайда у Оливье Жиру. При этом соперники еще по разу пробивали в штангу!

Таким образом, манкунианцы второй раз выиграли у "Челси" в чемпионате (в первом туре – 4:0), не пропустив в свои ворота. Еще одна победа у "МЮ" была в Кубке лиги – 2:1. Этот успех позволил парням Сульшера обойти "Эвертон" и "Вулверхэмптон" и подняться на седьмое место. И до "Челси" теперь – всего три очка!

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