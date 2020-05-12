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Нашелся сменщик для Маркевича: тонущий "Черноморец" возглавил звездный футболист "Динамо"

12 мая, 20:18

Олег Люлька

Стать главным тренером одесской команды, которая оказалась на грани исчезновения, рискнул Сергей Ковалец

У одного из самых знаменитых украинских футбольных клубов одесского "Черноморца", который сейчас прозябает в середине турнирной таблицы Первой лиги, появился новый главный тренер. Как сообщает UA-Футбол, им стал лидер киевского "Динамо" первой половины 90-х Сергей Ковалец. Ранее пост главного тренера "Черноморца" покинул сын Маркевича.Интересно, что в свое время Ковалец работал ассистентом Маркевича-старшего в "Металлисте".

Сергей Ковалец

Сергей Ковалец

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Последним местом работы 51-летнего Сергея Ковальца был клуб "Оболонь-Бровар", который он покинул во время зимней паузы. До этого, среди прочих команд, он возглавлял "Татран", запорожский "Металлург", "Львов" и молодежную сборную Украины. Кстати, с 1996 по 1997 год Сергей Ковалец играл за "Черноморец", также в этом клубе довольно успешно выступал его сын Кирилл, ныне играющий в "Александрии".

Ранее сообщалось, что "Черноморец" может сняться со второй части сезона из-за финансовых проблем. Титулованный одесский клуб оказался на грани прекращения своего существования.

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Позже появилась информация, что одесская команда может продолжить выступления, однако зарплаты в "Черноморце" урежут в четыре раза.

Смотрите, как "Черноморец" играл свой последний, на данный момент, матч в Премьер-лиге

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тренер Черноморец Одесса Сергей Ковалец первая лига

Источники: Сегодня|Спорт , ua-football

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