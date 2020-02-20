"Наши амбиции – выигрывать в каждом матче": игрок "Бенфики" – о матче с "Шахтером"

Считанные минуты остаются до начала матча 1/16 Лиги Европы между донецким "Шахтером" и португальской "Бенфикой" на стадионе "Металлист" в Харькове. Своими мыслями по поводу встречи поделился полузащитник лиссабонцев Адель Таарабт. "Шахтер" – "Бенфика" онлайн уже идет на нашем сайте с интереснейшими фактами и событиями матча.

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"У нас очень качественный состав, и у наставника есть выбор. Проблемы в обороне в последних поединках? Как сказать. Да, два последних результата в чемпионате не в нашу пользу, но я считаю, мы очень хорошо играли. Если вы смотрели последний матч, то видели, что мы могли побеждать 2:0 или 3:0 к перерыву. Конечно, когда не добиваешься результата в такие моменты, могут быть сложности. Наши амбиции – выигрывать в каждом матче. И когда этого не происходит, все спрашивают с нас. Однако ничего не изменилось: мы усердно работаем, стараемся играть в лучший футбол и прилетели сюда, чтобы добиться хорошего результата", – заявил Таарабт.

Рассказал полузащитник и об ожиданиях от матча с украинской командой:

"Ожидания как и от каждого поединка: выйти на поле и постараться выиграть. Мы уважаем "Шахтер", потому что это хорошая команда, как и мы, наш соперник выступал на групповом этапе Лиги чемпионов. Хотим одержать победу".

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" победит, Мораес забьет – прогноз букмекеров на матч против "Бенфики" в Лиге Европы. Тем не менее, аналитики считают, что у "Бенфики" больше шансов выйти в следующий раунд по итогам двухматчевого противостояния. На данный момент котировки разделились таким образом: 1.64 на "Бенфику" и 2.34 – на "Шахтер". В процентном соотношении это 59 на 41 в пользу португальцев.

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