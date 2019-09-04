Нашли виновных: "Динамо" избавилось еще от трех игроков

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В киевском "Динамо" продолжается кадровая чистка. Вслед за Александром Пантичем, получившим статус свободного агента, столичную команду покинули три молодых исполнителям – все они не проходили в состав первой команды "Динамо". Речь о центральном защитнике Павле Лукьянчуке (1996), полузащитнике Александре Петрусенко (1998) и форварде Владиславе Алексееве (1998).

Первый в прошлом сезоне выступал на условиях аренды в венгерской "Кишварде", второй побывал на просмотре в "Металлисте 1925", но вернулся в клуб. Алексеев также вернулся из аренды в киевском "Арсенале". У него оставалось полгода до конца контракта.

Напомним, что у "Динамо" сорвался трансфер капитана команды Сергея Сидорчука. Полузащитник уже попрощался с одноклубниками, но в последний момент "Бешикташ" сделал выбор в пользу другого исполнителя.

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Как мы сообщали ранее, в "Динамо" недовольны действиями Михайличенко – футболисты не понимают какую игру строит тренер. Последние результаты команды – результат конфликта внутри клуба.

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Ранее мы писали, что "Динамо" выдало один из худших стартов в истории. Хацкевич и Михайличенко вместе заработали всего восемь баллов в стартовых матчах Премьер-лиги. Хуже было только при Блохине и Демьяненко:

Сейчас серия "Динамо" без побед во всех турнирах насчитывает пять матчей. В последний раз киевляне покидали поле в роли триумфатора еще при Александре Хацкевиче, когда 3 августа обыграли "Львов" (3:0).

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