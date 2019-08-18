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Насколько серьезна травма Зинченко: врачи "МанСити" озвучили свой вердикт

Сегодня, 13:43

Александр доигрывал матч с "Тоттенхэмом" с повреждением, так как все замены уже были использованы

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: AFP

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил повреждение в матче второго тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:2). Футболист был вынужден доигрывать встречу хромая, поскольку к этому моменту все замены у "горожан" уже были использованы. Сегодня стало известно, насколько серьезными оказались проблемы со здоровьем у лидера сборной Украины.

К счастью, как сообщает Manchester Evening News, Александр Зинченко избежал серьезного повреждения. Врачи "Манчестер Сити" отметили, что футболист просто переутомился и его ноги сводили судороги. Таким образом, ничто не должно помешать его участию в следующих матчах "горожан", если только главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола не разочаровался в игре украинца.

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Как мы писали ранее, аналитики Whoscored поставили Зинченко за матч с "Тоттенхэмом" оценку 6,5. Это самый низкий балл среди полевых игроков основы "Манчестер Сити". 

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Впрочем, Manchester Evening News оценил действия Зинченко в матче со "шпорами" еще строже, выставив ему "шестерку". "Слишком легко Александр проигрывал борьбу Сиссоко до перерыва, – отмечает издание. – Правда, при этом Зинченко нанес несколько ударов в створ ворот "Тоттенхэма", с одним из которых Льорис справился с большим трудом".

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Источник: Сегодня|Спорт

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