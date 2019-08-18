Зинченко прокомментировал скандальную ничью "МанСити": "Все забудут наши 30 ударов"

Украинец описал эмоции своих одноклубников после того, как VAR лишил их победы над "Тоттенхэмом"

Пеп Гвардиола и Александр Зинченко / Фото: Reuters

Украинский футболист Александр Зинченко прокомментировал ничью своего "МанСити" с "Тоттенхэмом" (2:2) во 2-м туре АПЛ. Напомним, в этом поединке система видеоповторов VAR украла победу у "МанСити", в добавленное время забившего третий гол, который после просмотра повтора момента был отменен.

"Я не могу описать наши эмоции в раздевалке, – признался после матча с "Тоттенхэмом" Александр Зинченко. – Мы потеряли два очка, вот и все. Думаю, мы хорошо играли, создали много шансов, чтобы забить, но в то же время мы пропустили голы в двух моментах, которые были у соперника. Результат не очень хороший для нас, но этот сезон будет таким длинным, что я почти уверен, что все потеряют очки. Мы потеряли два очка, так что все забудут о 30 ударах, которые мы нанесли. Все будут помнить результат. "Тоттенхэм" – хорошая команда. У них было три удара, а они забили дважды", – заключил Зинченко.

Напомним, что ничья в матче "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" (2:2) оборвала уникальную серию Александра Зинченко. До этого "МанСити" неизменно побеждал во всех матчах чемпионата Англии, в которых на поле появлялся Александр Зинченко. Таких игр набралось аж 23. Но в субботнем поединке со "шпорами" победная магия украинца исчерпалась.

Также сообщалось, что аналитики Whoscored поставили Зинченко за матч с "Тоттенхэмом" оценку 6,5. Это самый низкий балл среди полевых игроков основы "Манчестер Сити". И это несмотря на то, что украинец с травмой доигрывал поединок, чтобы не оставить свою команду в меньшинстве, когда все замены были уже использованы.

Смотрите, как Зинченко забивал за сборную Украины

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