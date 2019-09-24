Выигрывать не обязательно: "МЮ" без трофеев побил рекорд по доходам

/ Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед"

Руководство "Манчестер Юнайтед" опубликовало данные о результатах очередного финансового года. Доходы клуба составили 709,5 млн евро, что является новым рекордом "МЮ". Чистая прибыль клуба составила 56 млн евро.

Несмотря на высокие финансовые показатели, "Манчестер Юнайтед" неудачно стартовал в новом сезоне. В шести турах клуб из Манчестера набрал лишь 8 очков. Это худший старт команды с момента образования английской Премьер-лиги.

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появилась имена первых претендентов.

Помимо игровых проблем клубы испытывает и кадровые сложности. Так, из-за травм выбыли Антони Марсьяль, Поль Погба, Маркус Рашфорд и Люк Шоу.

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В следующем туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Арсеналом". До этого "красные дьяволы" проведут матч Кубка английской лиги, соперником подопечных Уле-Гуннара Сульшера станет "Рошдэйл".

В последнем матче Манчестер Юнайтед проиграл "Вест Хэму", в составе которого забитым мячом отличился наш Андрей Ярмоленко, оставив в дураках самого дорогого защитника планеты.

Также мы рассказывали, что Ярмоленко уступил Зинченко статус самого дорогого украинского футболиста. После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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