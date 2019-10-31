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Наставник "Боруссии" на радостях травмировался и не смог стоять на ногах

31 октября, 12:14

Люсьен Фавр был очень рад победе

Люсьен Фавр

Люсьен Фавр / Фото: Reuters

Во втором раунде Кубка Германии по футболу дортмундская "Боруссия" обыграла менхенгладбахскую. Матч закончился со счетом 2:1. Дублем в этом поединке отличился Брандт.

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Во время второго гола игрока радовалась вся команда вместе с тренером. Люсьен Фавр настолько был рад, что его команда забила второй мяч, что даже травмировался.

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Во время празднования наставник переборщил потянул заднюю поверхность бедра и не смог даже нормально ходить.

Кубок Германии. второй раунд:

"Боруссия Д" – "Боруссия М" – 2:1

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Голы: Брандт 77, Брандт 80 – Тюрам 71

Напомним, что Джейдон Санчо – самый дорогой футболист чемпионата Германии. Молодой футболист только в прошлом сезоне стал основным игроком "шмелей".

Ранее мы писали, что "Боруссия" готовит жалобу на "Манчестер Юнайтед" за попытку увести Санчо. Английский клуб в обход немецкого контактировал с 19-летним футболистом.

Смотрите, как "Боруссия" громила "Аугсбург" в чемпионате Германии:

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Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах Люсьен Фавр

Источник: Сегодня|Спорт

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