Наставник "Манчестер Сити" лучше улетит на Мальдивы нежели возглавит другой клуб из Англии

Гвардиола дал понять, что никогда не станет тренером "Реала" или "МЮ"

Гвардиола против Сульшера / Фото: Getty Images

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, какие клубы никогда бы не смог возглавить.

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"Если у меня не будет никаких предложений, я улечу на Мальдивы. Может быть, не на Мальдивы, так как там нет полей для гольфа, но после того, как я тренировал "Манчестер Сити", не буду тренировать "Манчестер Юнайтед". И никогда не буду наставником мадридского "Реала". Определенно нет", – рассказал Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола / Фото: AFP

Ранее Хосеп Гвардиола мог возглавить "Манчестер Юнайтед" после ухода сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, но предпочел перейти в мюнхенскую "Баварию".

Кстати, Зинченко поменял позицию и забил первый гол за "Манчестер Сити" в Кубке Англии. Команда украинца легко прошла в 1/32 финала соперника из четвертого по рангу дивизиона.

Мы уже также сообщали, что Гвардиола в бешенстве написал письмо и заявил: "Обязательно поместим игроков в холодильник". Тренер "Манчестер Сити" был крайне недоволен, что между матчами с "Вулверхэмптоном" и "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии у команды будет всего 46 часов на отдых.

Смотрите, как "Манчестер Сити" с Зинченко обыграл в Хорватии загребское "Динамо":

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