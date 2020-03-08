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Наставник "Манчестер Сити" установил ужасный антирекорд в чемпионате Англии

8 марта, 22:10

Максим Перепелица

Команда Хосепа Гвардиолы проиграла "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Сити" проиграв "МЮ" в гостях 0:2, уступил уже седьмой раз в чемпионате. Для главного тренера команды испанца Пепа Гвардиолы это стало наихудшим результатам в первенстве Английской премьер-лиги, сообщает Opta. Ранее его антирекорд составлял шесть поражений в сезоне. Именно столько раз "Манчестер Сити" под его руководством проиграл в первенстве 2016/17.

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"Манчестер Сити" занимает второе место в таблице, оставшись с 57 очками после 28 игр. У лидера турнира "Ливерпуля" 82 очка и на один матч больше. "Манчестер Юнайтед" находится на пятой строчке, набрав 45 очков в 29 встречах.

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Отметим, что обе команды продолжают борьбу в еврокубках. "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Лиги Европы прошел бельгийский "Брюгге", сыграв на выезде вничью 1:1, а дома одержав убедительную победу 5:0. Смотрите обзор ответной игры:

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"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити": онлайн матча

В свою очередь, "Манчестер Сити" выступает в Лиге чемпионов, и в первом матче 1/8 финала Зинченко и компания обыграли на выезде мадридский "Реал" со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в Манчестере 17 марта. Смотрите обзор первой игры:

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чемпионат Англии Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

Источник: OptaJoe

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