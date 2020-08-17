Названа причина, по которой "Шахтер" выиграет Лигу Европы-2020

Несмотря на то, что безоговорочным фаворитом полуфинала Лиги Европы "Шахтер" – "Интер" 17 августа аналитики букмекерских контор называют итальянский клуб, у болельщиков "горняков" имеются не только спортивные основания верить в победу дончан. В соцсетях активно обсуждают историческую параллель, связанную с выступлениями украинских клубов в еврокубках, которая позволяет "Шахтеру" рассчитывать на выигрыш Лиги Европы-2020.

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Напомним, первый в истории еврокубок Украиной был выигран в 1975 году, когда киевское "Динамо" в финале Кубка Кубков одолело венгерский "Ференцварош" со счетом 3:0. Прошло 11 лет, и "Динамо" повторило свой успех, в финале Кубка Кубков-1986 обыграв с тем же счетом 3:0 испанский "Атлетико".

Финал Кубка Кубков-1986 "Динамо" – "Атлетико" (3:0)

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Между тем, первый и пока единственный еврокубок во времена независимости Украине принес донецкий "Шахтер", который в 2009 году в финале Кубка УЕФА выиграл в дополнительное время у немецкого "Вердера" – 2:1.

Финал Кубка УЕФА-2009 "Шахтер" – "Вердер" (2:1)

И вот, прошли те самые самые 11 лет... "Шахтер" снова невероятно близок к трофею – на сей раз в Лиге Европы.

"11-летний интервал в действии. Евротрофей снова должен приехать в Украину!" – рассчитывают болельщики "горняков"

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Хотя, справедливости ради, надо признать, что исторические предпосылки для выигрыша Лиги Европы-2020 имеются и у других клубов. Той же "Севильи". До этого она пять раз в своей истории успешно преодолевала барьер 1/4 финала Лиги Европы и ее предшественника Кубка УЕФА, после чего неизменно выигрывала турнир. Исходя из этой тенденции, испанский клуб просто обречен на успех и в этот раз.

Смотрите, как "Севилья" обыграла "Ливерпуль" в финале Лиги Европы-2016

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Как все сложится в реальности, узнаем уже очень скоро. Напомним, первый полуфинал Лиги Европы-2020 состоится 16 августа в Кельне. "Севилья" сыграет с "Манчестер Юнайтед". На следующий день в Дюссельдорфе встретятся "Шахтер" и "Интер". Финал пройдет в Кельне 21 августа.

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Смотрите, как в 1/4 финала "Шахтер" разгромил "Базель"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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