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Таких клубов в еврокубках больше не осталось: назван уникальный статус "Шахтера"

12 августа, 14:53

Олег Люлька Олег Люлька

"Горняки" - единственный клуб не из ТОП-5 национальных чемпионатов, продолжающий выступление в нынешнем еврокубковом сезоне

Украинский "Шахтер" остался единственным клубом не из ТОП-5 национальных чемпионатов, продолжающим выступления в нынешнем еврокубковом сезоне. Чемпионы Украины добились этого престижного статуса, разгромив в 1/4 финала Лиги Европы швейцарский "Базель" 4:1. Напомним, после этого выигрыша сразу четыре игрока "Шахтера" вошли в символическую сборную Лиги Европы.

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Наряду с "Шахтером" в Лиге Европы продолжают выступления будущий соперник "горняков" по полуфиналу итальянский "Интер", а также "Манчестер Юнайтед" (Англия) и "Севилья" (Испания).

Тогда как до четвертьфиналов Лиги чемпионов пробились исключительно клубы из пятерки ведущих национальных первенств Старого Света: "Аталанта" (Италия), "ПСЖ", "Лион" (оба – Франция), "Лейпциг", "Бавария" (оба – Германия), "Барселона", "Атлетико" (оба – Испания) и "Манчестер Сити" (Англия).

"Шахтер"

"Шахтер" / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что лидер "Шахтера" Тайсон установил рекорд Лиги Европы. 32-летний бразилец стал первым футболистом, забившим в семи разных сезонах этого евротурнира.

Также мы рассказывали, что Жуниор Мораес повторил свой рекорд по голам за сезон. Мяч в ворота "Базеля" стал для украинского бразильца 26-м. Но он еще имеет шанс улучшить этот показатель. Напомним, полуфинал Лиги Европы "Шахтер" – "Интер" состоится в Германии 17 августа.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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