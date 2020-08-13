"Шахтер" – "Интер": 5-кратный победитель Лиги чемпионов дал "опасный" прогноз для "горняков"

Легендарный итальянский футболист Алессандро Костакурта, в составе "Милана" пять раз выигрывавший Лигу чемпионов, дал прогноз на полуфинал Лиги Европы. 17 августа в Дюссельдорфе донецкий "Шахтер" играет с миланским "Интером". Ранее "Шахтер" разгромил "Базель" 4:1 и остался единственным клубом в еврокубках не из ТОП-5 национальных первенства. Тогда как "Интер" в 1/4 финала одолел "Байер" 2:1.

"В "Шахтере" выступает много бразильцев, мы видели, как хороши они были в последней игре. Эти парни опасны, но два центральных защитника украинского клуба Сергей Кривцов и Валерий Бондарь – не самые лучшие в Европе. На мой взгляд, если они останутся наедине против Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку, это будет невероятно опасно уже для донецкой команды. В последних нескольких матчах "Интер" мне понравился, и я вижу их в финале Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед", – цитирует Алессандро Костакурту издание Inter-news.it

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Алессандро Костакурта / Фото: Getty Images

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Ранее букмекеры оценили шансы "Шахтера" на выигрыш Лиги Европы после победы над "Базелем". Фаворитом турнира называют соперника дончан по 1/2 финала "Интер". "Горняки" – четвертые в списке претендентов на трофей.

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При этом защитник "горняков" Валерий Бондарь, в поединке с "Базелем" дебютировавший в еврокубках, заявил, что "Шахтеру" по силам справиться с "Интером": "Нам все команды по силам. Мы – "Шахтер" (Донецк), и всегда ставим максимальные цели. "Интер" не "Интер", а нам надо проходить дальше".

Смотрите, как "Шахтер" и "Интер" выиграли свои матчи 1/4 финала Лиги Европы у "Базеля" и "Байера"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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