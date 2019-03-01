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Не аренда, а продажа: в "Динамо" назвали условия ухода Че Че в "Сан-Паулу"

Сегодня, 12:42

Полузащитник за 5 миллионов евро может покинуть киевский клуб спустя полгода после приезда в Украину

Че Че пока еще в Киеве
Че Че пока еще в Киеве. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Не аренда, а продажа: в "Динамо" назвали условия ухода Че Че в "Сан-Паулу" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6c1/213/5c76c12137489.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6c1/213/5c76c12137489.png Футбол Полузащитник за 5 миллионов евро может покинуть киевский клуб спустя полгода после приезда в Украину

"Сан-Паулу" продолжает вести переговоры с киевским "Динамо" по переходу полузащитника Че Че. Бразильский клуб уладил контракт с футболистом и предложил "Динамо" аренду игрока на год. Впрочем, киевляне готовы лишь на продажу полузащитника, сообщает журналист Рожерио Ассиш на своей странице в Twitter. 

Ранее сообщалось, что "Динамо" не отпустит Че Че в самый титулованный клуб Бразилии.

Полузащитник перешел в "Динамо" из "Палмейраса" прошлым летом, сыграв 15 матчей за клуб и отметился голевой передачей. По данным Transfermarkt, киевлянам 26-летний полузащитник обошелся в 4,8 млн евро. Сейчас напротив жтого игрока на портале Transfermarkt стоит ценник в 5 млн евро.

Как сообщалось ранее, "Динамо" хочет купить у "Ромы" полузащитникаУкраинский клуб проявляет интерес к хорвату Анте Чоричу. Источник сообщает, что идея подписания Чорича родилась во время переговоров по Виктору Цыганкову, которым интересовался римский клуб. Отметим, что Чорич в текущем сезоне отыграл всего 2 матча в составе "Ромы" (45 минут в сумме). Летом 2018 года он перешел в состав "волков" за 6 млн евро из загребского "Динамо", подписав пятилетний контракт.

Также сообщалось, что после разгрома от "Динамо" Вернидубу подпишут бразильца.

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Тег Динамо Киев

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Сегодня|Спорт

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