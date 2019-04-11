"Не было никаких смягчающих обстоятельств": ФФУ прокомментировала отлучение Гармаша от футбола

Секретарь КДК объяснил, почему полузащитнику "Динамо" дали именно четыре матча "отсидки"

Неуравновешенный Гармаш. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В контрольно-дисциплинарном комитете ФФУ рассказали, почему полузащитнику "Динамо" Денису Гармашу выписали именно четыре матча дисквалификации за нападение Жуниора Мораеса в матче 1/4 Кубка Украины. Напомним, боднув форварда "горняков" в стиле Зидана, Гармаш схлопотал временное отлучение от официальных матчей и теперь вынужден будет пропустить поединки чемпионата против "Мариуполя", "Шахтера", "Львова" и "Александрии".

Видео удаления Гармаша в матче Кубка с "Шахтером"

"Было проанализировано соответствующее видео, рапорты арбитра по этому эпизоду. Установлено, что нарушение Дениса Гармаша - это агрессивное поведение после остановки игры. За это предусмотрено ответственность в виде четырех матчей дисквалификации, – заявил секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко. - Поскольку от "Динамо" не было никаких объяснений по этому нарушению, нами не было установлено никаких смягчающих обстоятельств. Учитывая поведение футболиста ранее, мы применили именно эту норму, которая предусмотрена регламентом".

Как сообщалось ранее, забивать за "Динамо" будет Пена: киевляне подписали безработного уругвайца. До приезда в Украину он поскитался по Англии и Испании.

Также сообщалось, что легенды "Динамо" ополчились на Мирчу Луческу после его слов о Лобановском. "Был бы Мирча наш, мы бы ему дали", – сказал Олег Блохин.

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Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.