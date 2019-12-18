"Не хочешь потренироваться со мной в 11 вечера": как Роналду приглашал партнера на позднюю подготовку

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Экс-защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа,который сейчас выступает в катарском "Аль-Духайля", вспомнил о неожиданном предложении нападающего туринского клуба Криштиану Роналду. Ранее мы писали, что Роналдуоформил уникальный рекорд.

"Команда возвращалась из Бергамо. Матч мы с ним этот матч пропустили, остались на скамейке запасных. Роналду спрашивает: "Что ты собираешься делать сейчас?". Я отвечаю: "Ну, сейчас 11 вечера, я поеду домой, а что?". И тогда он говорит: "Тебе не хочется немного потренироваться? Я сегодня не играл, поэтому должен потренироваться. Ты не хочешь составить мне компанию?". Но я хотел поехать домой и посмотреть телевизор и поэтому отказался. Когда мы приехали, он надел шорты, кроссовки, включил музыку и пошел в спортзал. Я подумал, что этот парень ненормальный", – рассказал с улыбкой Мехди.

А потом защитник подчеркнул потрясающую работоспособность Криштиану.

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"Когда вы общаетесь с Роналду в повседневной жизни, то уважаете его в первую очередь как личность, а потом уже как игрока. Он пожертвовал всей своей жизнью ради футбола. Меня всегда удивляло, насколько интенсивно он вкладывался в тренировки, а прежде всего в то, как он повторял это каждый день. В дополнение к тому, что мы делали с группой, у него была собственная программа", — подытожил Бенатиа Goal.

Мы также сообщали, что фанат попытался сделать селфи с Роналду и дико взбесил португальцапосле матча Лиги чемпионов.

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