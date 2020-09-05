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"Не хочу давать Шевченко информацию": тренер сборной Испании готовится к матчу с украинцами

5 сентября, 16:09

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Встреча в элитном дивизионе Лиги наций состоится в Мадриде в воскресенье вечером

Уже завтра сборная Украины проведет свой второй поединок в новом сезоне Лиги наций. В первом матче среди элиты, в четверг, Украина обыграла Швейцарию во Львове. Теперь подопечных Андрея Шевченко ждет более грозный соперник – сборная Испании.

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Позавчера "Фурия роха" спаслась от поражения в драматической встрече в Германии, а сегодня ее главный тренер Луис Энрике рассказал на пресс-конференции об ожиданиях от матча. В частности, бывший футболист "Реала" и "Барселоны" не захотел называть стартовый состав:

"Состав на матч с Украиной? Я очень хорошо знаю Андрея Шевченко и не хочу давать ему дополнительную информацию о моей команде. Единственное — я бы очень хотел, чтобы в поединках Лиги наций в составе сборной Испании дебютувало больше игроков.

Но я буду выбирать состав на матч с Украиной, исходя исключительно из того, как футболисты тренировались. Я, конечно же, хочу, чтобы все игроки были готовы. Я им объясню задание на поле независимо от того, выйдут они или нет".

Узнавайте расписание субботних матчей и трансляций в Лиге наций.

Сборная Украины прилетела в Испанию уже в пятницу вечером, а сегодня проведет тренировку на поле стадиона "Альфредо ди Стефано".

Читайте о том, что Северная Ирландия в меньшинстве добыла ничью в Румынии.

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Матчи Лиги наций можно смотреть в интернете на сервисе Oll.tv.

Смотрите, как испанцы вырвали ничью в матче Лиги наций в Германии в четверг:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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футбол Андрей Шевченко Сборная Украины сборная Испании Лига наций Луис Энрике
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