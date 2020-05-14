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В Минздраве сообщили, когда болельщики вернутся на трибуны в Украине

14 мая, 10:47

Олег Люлька

По словам министра здравоохранения, этот сезон доиграют при пустых трибунах. Зрителей могут пустить на стадионы с осени

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о том, когда футбольные фанаты в стране смогут вернуться на трибуны в условиях пандемии коронавируса. Ранее мы писали, что матчи Премьер-лиги планируют возобновить 30 мая. Хотя, не исключено, чемпионат начнут доигрывать 6 июня.

"Мы планируем возобновление некоторых спортивных соревнований с 22 мая. Это возможно только при пустых трибунах, – заявил Максим Степанов. – Если говорить о футболе, то недавно я встречался с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко, мы обсудили возобновление УПЛ. Это возможно только при соблюдении противоэпидемиологических мероприятий – все, что необходимо для предотвращения распространения COVID-19. Что касается 30 мая, то мы действительно рассматриваем эту дату. Сейчас идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения этих соревнований"

"Шахтер" vs "Динамо"

"Шахтер" vs "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

"Когда фанаты вернутся на трибуны? Когда в Украине коронавируса практически не будет. Если будут единичные случаи в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы. В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать", – говорит министр здравоохранения Украины

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Ранее мы писали, что у клуба УПЛ нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус. "Мы не готовы проводить тестирование", – сетует исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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стадион карантин футбол болельщики Минздрав чемпионат Украины коронавирус Максим Степанов

Источник: Канал Футбол

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