В Минздраве сообщили, когда болельщики вернутся на трибуны в Украине

По словам министра здравоохранения, этот сезон доиграют при пустых трибунах. Зрителей могут пустить на стадионы с осени

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о том, когда футбольные фанаты в стране смогут вернуться на трибуны в условиях пандемии коронавируса. Ранее мы писали, что матчи Премьер-лиги планируют возобновить 30 мая. Хотя, не исключено, чемпионат начнут доигрывать 6 июня.

"Мы планируем возобновление некоторых спортивных соревнований с 22 мая. Это возможно только при пустых трибунах, – заявил Максим Степанов. – Если говорить о футболе, то недавно я встречался с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко, мы обсудили возобновление УПЛ. Это возможно только при соблюдении противоэпидемиологических мероприятий – все, что необходимо для предотвращения распространения COVID-19. Что касается 30 мая, то мы действительно рассматриваем эту дату. Сейчас идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения этих соревнований"

"Шахтер" vs "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

"Когда фанаты вернутся на трибуны? Когда в Украине коронавируса практически не будет. Если будут единичные случаи в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы. В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать", – говорит министр здравоохранения Украины

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Ранее мы писали, что у клуба УПЛ нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус. "Мы не готовы проводить тестирование", – сетует исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

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