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"Не может игрок покупать золотые машины": Маркевич – о том, как коронавирус изменит мировой футбол

23 апреля, 14:09

Олег Люлька

По мнению специалиста, пандемия поможет футболу вернуться в состояние романтики

Главный тренер "Черноморца" Остап Маркевич – сын бывшего коуча "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирона Маркевича – поделился своим мнением о том, как должен измениться мировой футбол в связи с ситуацией с коронавирусом. Ранее мы писали, что из-за пандемии Месси попросят о новом сокращении зарплаты.

"По моему мнению, мир, бизнес, взаимоотношения в обществе каким-то образом нужно менять, ведь не может все существовать так, как было раньше. Не может быть такой разницы между бедностью и супермиллиардерством, – заявил в программе "Трендец" Остап Маркевич. – Не может быть так, что в одной лиге футболисты получают миллионы, а на лигу ниже – копейки, отдавая то же здоровье. Рыночная система устарела, она давно себя изжила. Нужны совсем другие общественные отношения. Если у тебя дорогая машина и дом, то это не значит, что ты чего-то стоишь в жизни. Так не может быть".

Мирон и Остап Маркевичи

Мирон и Остап Маркевичи / Фото: Facebook

"По поводу зарплат и поведения того же Месси и других звезд... Это неправильно, когда футболисты начинают выбирать тренеров, начинают указывать, кого нужно покупать в команду, – продолжает Остап Маркевич. – Владельцы клубов боятся держать порядок в команде, давить на футболистов, чтобы они себя так не вели, ведь они получают большие зарплаты и стоят серьезных денег. То есть уже управляет не здравый смысл, а управляют деньги. Футболом еще лет 20 назад начали управлять деньги, так не должно быть".

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Остап Маркевич

Остап Маркевич / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

"Футбол должен вернуться к футбольной романтике. Если глобальный футбол не избавится от составляющей денег, его ждет провал. 300, 400, 500 млн, миллиард – это провал. Большие клубы стали заложниками этой ситуации. Впервые в жизни я захотел попасть на эль-классико. Извините, но билет стоит 1000 евро, 500 евро, 700 евро, а за 300 ты сидишь на небе и ничего не видишь. Такие суммы за футбол – это ненормально. Не может футболист покупать себе золотые машины, носить какие-то медальоны на шее", – считает Остап Маркевич.

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Ранее мы писали, что из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млн евро. По прогнозам французского политика Даниэля Кон-Бендита, стоимость Килиана Мбаппе просядет в шесть раз.

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футбол чемпионат Украины Черноморец Одесса первая лига коронавирус Остап Маркевич

Источники: ua.tribuna.com , Трендец

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