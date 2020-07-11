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"Не нужны нам ваши кубки": тренер "Манчестер Сити" рассказал о приоритетах команды в сезоне

11 июля, 16:08

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Хосер Гвардиола считает, что главное для его подопечных - удержать второе место

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не придает большого значения Кубку Англии, в котором его команда продолжает выступать. Приоритетным соревнованием для испанского наставника остается Премьер-лига. Кстати, как мы писали, тренер "Манчестер Сити" уверен, что суд отменит наказание УЕФА за нарушение фейр-плей.

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Свою уверенность Гвардиола высказал в комментарии британскому гиганту медиарынка Sky Sports:

"Все хотят выигрывать титулы чемпиона, но в этом сезоне мы были не на том уровне. Мы не можем отрицать, что второе место в чемпионате важнее, чем победа в Кубке Англии или в Кубке лиги. Это и есть наша основная цель на концовку сезона. Мы не были лучшими в этом сезоне, лучшей стала другая команда. Но мы были лучше, чем остальные 18 клубов".

Напомним, что Зинченко с "МанСити" попал в Кубке Англии на "Арсенал", полуфиналы состоятся в следующие выходные в Лондоне на "Уэмбли". В другой паре сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Читайте о том, что тренер Зинченко разбил четыре машины.

Смотрите, как "МанСити" обыграл "Реал" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов в Мадриде:

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чемпионат Англии Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кубок Англии

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