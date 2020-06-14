Не плюй в колодец: волейбольная сетка наказала чемпиона мира из "Челси" за грубость

Оливье Жиру не удался удар на тренировке, и он выместил злость на неодушевленном предмете

Забавная ситуация произошла сегодня на тренировке лондонского "Челси". Команды чемпионата Англии сейчас готовятся вернуться к матчам и набирают форму. При этом еще у одного футболиста, из "Норвича", обнаружили коронавирус.

В "Челси" о зараженных давно не слышно. Хотя проблемы есть: например, Н'Голо Канте отказывается тренироваться с командой из-за коронавируса. Впрочем, на общее настроение в клубе это не влияет, футболисты соскучились по игре и приезжают на базу в хорошем настроении. Это подтверждает и фото французского форварда Оливье Жиру, который "рассекает" по Лондону на "Феррари".

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Правда, в воскресенье с чемпионом мира года произошел казус. Футболисты перепасовывались мячом через сетку. Жиру дважды пытался перебить мяч в падении, но оба раза попадал в сетку. Со злости француз решил ударить сетку, но та "отомстила": игрок запутался бутсой и завалил все снаряжение для игры. Партнеры встретили происшествие радостными возгласами – мол, игра окончена.

Тем временем переход забивного форварда в "Челси" откладывается.

Смотрите, как Оливье забивал за сборную Франции в ворота команды Турции прошлой осенью

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