Не смог сдержать слез: пожилой фанат "Ливерпуля" не попадет на 13-й финал любимого клуба

Сегодня, 19:12

Эрни Эшли не смог прилететь в Украину по причине отмены рейса


Пожилой болельщик "Ливерпуля" Эрни Эшли из Вултона не сможет присутствовать на 13-м еврокубковом финале с участием команды. Причиной послужила отмена рейса в Киев на финал Лиги чемпионов против "Реала". Напомним, онлайн "Реал" – "Ливерпуль" доступен на нашем сайте в виде текстового онлайна.

75-летний фанат, который болеет за "красных" 68 лет, не смог сдержать слез, когда узнал, что лишился шансов поддержать команду в Киеве.

"Мне позвонили вчера вечером и сообщили, что авиарейс отменен. Девушка говорила, давясь слезами, и я тоже расплакался, честно говоря. Определенно, 13 финалов – несчастливое число.

Очень грустно, что у меня есть билет, а многие достойные парни не получили его. Я буду жить, чтобы увидеть еще один финал с Клоппом – это главное", – сказал Эшли.

Ранее стало известно, что порядка тысячи болельщиков "Ливерпуля" могут пропустить финал Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" из-за отмены авиарейсов.

Список трансляций финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете: полная информация о том, где посмотреть матч "Реал" – "Ливерпуль" 26 мая. Кстати, матч покажут также в фан-зоне на Контрактовой площади.
футбол, Лига чемпионов, Ливерпуль, Реал Мадрид

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