Не успел прийти: экс-игрок "Барселоны" может покинуть "Зенит" из-за расизма

Полузащитник "Зенита" Малком долго-долго переходит в петербургский клуб, но может покинуть его уже в январе из-за проблем с фанатским активом. Виной этому – проявление расизма со стороны болельщиков клуба.
Так, во время дебютного матча Малкома против "Краснодара" поклонники "Зенита" вывесили баннер "Сохраняйте наши традиции и не подписывайте чернокожих игроков", а сам Малком подвергся свисту со стороны фанов.
Отметим, что бразилец обошелся питерцам в 40 миллионов евро, еще пять миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов. "Зенит" заключил с 22-летним футболистом пятилетний контракт. Также интерес к футболисту якобы проявляли "ПСЖ", "Арсенал", "Эвертон", клубы Бундеслиги и Серии А.
Кстати, "Барселона" доверила свою академию тренеру, со скандалом уволенному из сборной Камеруна. Бывший форвард "Барселоны" Патрик Клюйверт вернулся в каталонский клуб. 43-летний голландец стал директором академии "Барсы" и подписал контракт до 2021 года.
Кроме того, интересно, что аккурат перед приходом Клюйверта в "Барселоне" разразился скандал. Каталонский клуб без спроса забрал 21-й номер у Карлеса Аленьи и присвоил его дорогому новичку Френки де Йонгу.
Смотрите поединок Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Барселона":
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