Известный украинский тренер Николай Павлов, в свое время возглавлявший "Динамо", "Днепр" и "Ворсклу", подвел итоги года в нашем футболе. В частности, Павлов удивил, назвав лучшим украинским игроком-2019 не чемпиона Англии в составе "МанСити" Александра Зинченко и не Руслана Малиновского, оказавшегося в одной компании с Роналду благодаря недавнему шедевральному голу в "девятку". «Футболист года - Виталий Миколенко, - высказал свое мнение Николай Павлов. - Тренер года - Андрей Шевченко, выход сборной на Евро говорит сам за себя. Если в чемпионате Украины, то Александр Рябоконь" Смотрите, как Ярмоленко с паса Миколенко забивал в Киеве Португалии "Украинский легионер года - Роман Яремчук. Основной в своей команде, плюс его бомбардирские качества. У нас он до конца не был оценен, особенно в «Динамо», а в Европе доказал свою состоятельность. У парня, похоже, есть характер, другие могли бы сломаться, - отметил Николай Павлов. - Иностранный футболист года - Тайсон. Юноша года: Денис Попов. Очень хорошо проявил себя на молодежном чемпионате мира, однозначно лучший среди юных центрбеков у нас в стране" Смотрите, как забивает Яремчук Читайте также: Подозреваемый в употреблении допинга Беседин - второй в опросе на лучшего футболиста декабря "Открытие года - Виктор Скрипник и его «Заря». Хоть и проработал полгода, но принцип новизны никто не отменял. Если тренер настоящий, то и команда играет как надо. Он ведь никого не пригласил, у него играют те, что были раньше», - подытожил Николай Павлов Смотрите, как лихо "Заря" играла в чемпионате с "Шахтером" Отметим, что ранее вратарь "Зари" пообещал, что в следующем году команда выйдет в ЛЧ. Перед новогодними каникулами луганчане занимают третье место в чемпионате Украины и отстают от "Динамо" всего на два очка.