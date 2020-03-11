"Немцы всегда сильны физически и хороши в контратаках": игрок "Шахтера оценил "Вольфсбург"

Перед вылетом "Шахтера" в Германию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" своим мнением по поводу соперника поделился полузащитник донецкой команды Алан Патрик, который на днях снова начал тренироваться в общей группе. Напомним, что поединок "горняков" и немецких "Волков" состоится завтра на "Фольксваген-Арене", начало – в 22:00 по киевскому времени.

"Прекрасно знаем, что будет сложно, ведь "Вольфсбург" играет на своем поле, – начал Алан Патрик. – Важна концентрация, чтобы провести хороший поединок. Вместе с тем первая встреча без ответной еще ничего не решает, и мы хотим вернуться из Германии с преимуществом. Можно ли сравнить "Вольфсбург" с "Бенфикой"? Стиль игры отличается. Немцы всегда сильны физически, хороши в контратаках. Мы должны быть готовы к сопернику наилучшим образом, проанализировать информацию и выработать стратегию, чтобы благодаря своим характеристикам противостоять "Вольфсбургу".

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Также бразильский легионер рассказал, смотрел ли сам какие-то матчи "Вольфсбурга": "Да, иногда смотрю поединки Бундеслиги. До первой встречи никогда не знаешь на сто процентов, что тебя ждет, но мы нацелены на положительный результат и, я надеюсь, сможем пройти дальше".

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Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Шахтер" пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

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