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Немецкий гранд хочет "припарковать португальский автобус" на тренерском мостике

23 октября, 17:44

Дортмундская "Боруссия" планирует пригласить Моуриньо

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью / Фото: Getty Images

"Боруссия" Д рассматривает возможность приглашения Жозе Моуринью на пост главного тренера. Возглавляющему команду Люсьену Фавру предоставлено время на то, чтобы выправить турнирное положение дортмундцев.

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По итогам ближайших матчей будет определена судьба швейцарца. "Боруссия", в частности, сыграет в этом месяце с "Интером" в Лиге чемпионов, с "Шальке" в Бундеслиге и "Менхенгладбахом" в Кубке Германии.

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В случае, если тренер все же будет уволен, одним из основных претендентов на вакантный пост будет Моуринью, который регулярно общается с председателем совета директоров "Боруссии" Хансом-Йоакимом Ватцке.

Ранее сообщалось, что Жозе может сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера "Тоттенхэма".56-летний специалист следит за ситуацией в клубе, который занимает седьмое место после девяти туров в чемпионате Англии.

Ранее мы писали, что "Боруссия" готовит жалобу на "Манчестер Юнайтед" за попытку увести Санчо. Английский клуб в обход немецкого контактировал с 19-летним футболистом.

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чемпионат Германии Жозе Моуринью Боруссия Дортмунд

Источник: Bild

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