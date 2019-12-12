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Немотивированное "Лугано" сенсационно выбило "Динамо" из Лиги Европы

12 декабря, 21:51

Киевляне провели сумасшедший поединок, но это им не помогло

Динамо - Лугано

Динамо - Лугано / Фото: Reuters

"Динамо" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы принимало "Лугано". Мы провели онлайн матча "Динамо" – "Лугано" с видео голов и яркими фото.

Чтобы гарантировано выйти в плей-офф, киевлянам нужно было победить с разницей минимум в два мяча. Поэтому киевляне уже с первых минут начали нестись вперед. За первые пять минут хозяева подали четыре угловых, но акцентированных ударов так не смогли нанести.

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Спустя полчаса у "Динамо" был убойный момент, который, киевляне не смогли реализовать. Миколенко прострелил с фланга вдоль вратарской линии, но Беседин умудрился пробить выше ворот. Чуть позже Буяльский забил гол, но его не засчитали из офсайда.

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А вот уже под конец первой половины гости забили по правилам. Никола Дальмонте свободно вошел в штрафную "Динамо", прицелился и навесил прямо в голову Марко Араторе ,который пробил мимо Бущана.

После перерыва хозяева вновь пошли вперед всеми силами. Мог забивать Цыганков, но попал в своего игрока. После этого киевляне пропустили снова, но игрок соперника находился вне игры.

"Динамо" зажало соперника и активно атаковало. На 60-й минуте Миколенко обыграл соперника, навесил в штрафную, мяч упал на линии ворот, но его выбил защитник. На последних минутах опасно бил Фран Соль, который вышел на замену, но кипер потащил.

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На последних секундах Цыганков шикарным ударом из-за пределов штрафной забил гол и сравнял счет, но это не позволило "Динамо" пройти дальше.

Ранее мы писали, что динамовец Миколенко оказался в одной суперсборной с Роналду. Авторитетный портал Transfermarkt включил украинца в число 11 лучших игроков квалификации Евро-2020.

Также сообщалось, что Миколенко удивил ответом на вопрос "Кем бы стал, если бы не футбол?". "Тамадой каким-то, – признался динамовец. – Наверное, на свадьбах бы выступал".

Смотрите, как умеет забивать Миколенко

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы Динамо Киев Лугано

Источник: Сегодня|Спорт

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