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Немыслимо! Самый сильный футболист мира оштрафован за то, что надел футболку "Ливерпуля"

28 июня, 23:56

Олег Люлька Олег Люлька

Форвард по прозвищу "Зверь" пришел на тренировку своего "Уикомба" в форме "Ливерпуля" - и ему этого не простили

38-летний нападающий клуба третьего английского дивизиона "Уикомб" Адебайо Акинфенва, который болеет за "Ливерпуль", пришел на тренировку своей команды в футболке "красных". Так английский футболист решил отметить первое за 30 лет чемпионство "Ливерпуля". Однако руководству "Уикомба" такая идея не понравилась – нападающего обязали заплатить штраф за нарушение клубных правил.

"Единственный раз, когда я был рад заплатить клубу штраф! "Ливерпуль" – чемпион", – написал Акинфенва на своей странице в Instagram

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Отметим, что Адебайо Акинфенва считается самым сильным виртуальным футболистом в мире. В симуляторе FIFA 20 рейтинг силы Акинфенвы – 97, пишет Isport.

Также Акинфенва известен благодаря своим габаритам: вес 38-летнего игрока превышает 100 килограммов. За свои огромные размеры он получил прозвище "Зверь". Но такая масса не мешает ему в игре. В этом сезоне он провел 32 матча и забил 10 голов.

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Напомним, что "Ливерпуль" стал победителем английской Премьер-лиги за семь туров до конца сезона. Для мерсисайдцев этот национальный титул стал первым с 1990 года. Кстати, ранее мы писали, что Зинченко устроит "Ливерпулю" чемпионский коридор.

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Болельщики "Ливерпуля" празднуют победу в чемпионате Англии Видео: Reuters

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