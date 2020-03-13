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"Шахтер" объявил о переносе повторного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом"

13 марта, 12:45

Вадим Авдасев

Пока что дата ответного поединка в Украине неизвестна, это зависит от решения УЕФА

Сегодня стало известно о переносе многих футбольных мероприятий. Так Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса – такое решение принял Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА). Коснулось это и Украины.

В частности ФК "Шахтер" получил соответствующее письмо от УЕФА, сообщил официальный сайт клуба. Повторная игра "Шахтера" с "Вольфсбургом" должна была состояться в ближайший четверг, 19 марта, в Харькове. Но ее перенесли. Решение о дате проведения матча будет вынесено позже. Напомним, вчера "Шахтер" вырвал победу у "Вольфсбурга" в Лиге Европы в матче с двумя незабитыми пенальти. Героем поединка стал бразильский полузащитник гостей Маркос Антонио.

Также УЕФА сообщает о том, что представители 55 европейских ассоциаций приглашены на встречу 17 марта для того, чтобы обсудить реакцию европейского футбола на вспышку COVID-19. Мы писали, что судьба Евро-2020 висит на волоске.

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