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Непобедимый: наставник "Реала" выиграл все свои 9 финалов

12 января, 23:37

Команда Зидана переиграла "Атлетико" в Суперкубке

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан / Фото: AFP

"Реал" стал обладателем Суперкубка Испании, обыграв в финале "Атлетико" (0:0 в основное и дополнительное время, 4:1 — по пенальти). Мы провели онлайн матча "Атлетико" – "Реал" с яркими фото и всеми важными моментами.

Для Зинедина Зидана это уже девятый финал в качестве тренера "Реала" и в каждом из них мадридская команда побеждала.

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С Зиданом "Реал" выиграл следующие финалы: Лига чемпионов (2016, 2017, 2018), Суперкубок УЕФА (2016, 2017), Суперкубок Испании (2017, 2020), клубный чемпионат мира (2016, 2017).

Между тем, после поражения от "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании стало известно, что "Барселона" решилась на смену тренера. Ожидается, что по итогам сезона место Вальверде займет экс-капитан каталонцев Хави, который до лета останется у руля катарского "Аль-Садда".

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А вот судьба Андрея Лунина предрешена – украинского кипера ждут в Мадриде. Вратарь "Вальядолида" уже зимой может вернуться в "Реал".

Также мы писали, что Лунин был претендентом на звание лучшего украинского легионера в Европе. Однако эта награда досталась чемпиону Англии в составе "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

Смотрите, как Лунин защищал ворота сборной Украины в матче с Нигерией (2:2)

Все подробности в спецтеме Суперкубок Испании

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Реал Мадрид Зинедин Зидан Суперкубок Испании

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